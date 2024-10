Trifole - Le radici dimenticate: 5 buoni motivi per vedere al cinema il film con Margherita Buy

News Cinema

Ambientato nella zona delle Langhe, Trifole - Le radici dimenticate racconta la storia di un ricongiungimento familiare che ruota intorno alla ricerca di un grande e prezioso tartufo bianco. Il film è al cinema da oggi, 17 ottobre, distribuito da Officine UBU.

Se non potete recarvi nella zona collinare delle Langhe del basso Piemonte, proprio in questo periodo che è stagione del tartufo bianco, un film arriva in vostro soccorso per portarvici. Distribuito in sala da Officine UBU a partire dal 17 ottobre, il film Trifole - Le radici dimenticate si svolge in quel territorio unico al mondo offrendo un'immersione nella poesia e nei colori autunnali del luogo. Le Langhe sono la terra del pregiato tartufo bianco d'Alba (in provincia di Cuneo) ed è qui che il regista 28enne Gabriele Fabbro, al suo secondo film, ha deciso di ambientare la storia.

Trifole - Le radici dimenticate racconta di un ricongiungimento familiare che inizia quando il cercatore di tartufi Igor, con la sua cagnolina Birba, riceve la visita della giovane nipote Dalia che da Londra arriva nelle Langhe per assisterlo. L'uomo si trova in difficoltà economiche e di salute. All'arrivo Dalia scopre che il nonno Igor ha ricevuto una notifica di sfratto dovuta all'espansione delle aziende vinicole locali, che sperano di impossessarsi della terra un tempo destinata ai cercatori di tartufi. Per trovare in poco tempo una somma di denaro sufficiente per pagare la casa ed evitare lo sfratto, Igor decide di condividere i segreti dei trifolao con la nipote e di mandarla nei boschi assieme alla cagnolina, alla ricerca di un grande tartufo bianco, in modo da salvare, con il suo valore inestimabile, la loro casa.

5 buoni motivi per vedere Trifole - Le radici dimenticate

Gli attori protagonisti del film che interpretano Igor e Dalia sono Umberto Orsini e Ydalie Turk, anche co-autrice della sceneggiatura insieme al regista Fabbro. Nel ruolo di Marta, la madre della ragazza, troviamo invece Margherita Buy. Del cast fanno parte anche Enzo Iacchetti, Frances Sholto-Douglas, Francesco Zecca e Ludovica Mancini.

Trifole - Le radici dimenticate vuole essere un inno alla riscoperta delle tradizioni, delle proprie radici e dell’amore familiare, custodi di un’eredità da tramandare all’insegna del rispetto e della cura nei confronti della natura che ci circonda. Quelle che seguono sono cinque buone osservazioni che vi offriamo nell'invitarvi ad andare a vedere il film in sala dal 17 ottobre.

1. Una storia poetica e toccante sulle nostre radici e sul rispetto per la natura.

Oltre a essere un’avventura che segue i sentieri tracciati dal passato di una famiglia, Trifole - Le radici dimenticate porta con sé un messaggio importante: l’uomo è parte della natura e non il suo padrone. Il film ci ricorda che non siamo, come spesso crediamo, qualcosa di esterno alla natura, che possiamo dominare o addirittura ignorare. Trifole - Le radici dimenticate conduce lo spettatore a riflettere su come ci si deve rapportare con la natura in modo simbiotico, per evitare la sua scomparsa. La storia del film ci parla di come, in questo senso, il tempo sia la chiave fondamentale. Il tempo e l’attesa sono valori che fanno parte di noi e di tutti gli esseri viventi. La natura ha i suoi ritmi e ogni sua creatura, compreso l’uomo, ha dei tempi da rispettare per far sì che l’intero sistema funzioni bene. La modernità ci ha resi individualisti mentre la natura ci vuole interconnessi.

Trifole - Le radici dimenticate ci mette di fronte, fotogramma dopo fotogramma, al fatto che è tempo di agire per preservare l’ambiente e impegnarci a riscoprire le nostre radici.

2. I carismatici interpreti

Il prezioso cast è senza dubbio uno dei principali motivi per cui vale la pena vedere Trifole - Le radici dimenticate . A partire da Umberto Orsini, che è riuscito a creare un personaggio estremamente dinamico che combatte tra momenti di lucidità e momenti di malattia, facendo trasparire al tempo stesso grande umanità e amore non solo per il suo cagnolino Birba ma anche per la sua terra. Ydalie Turk, la protagonista, è invece al suo primo film ma è riuscita a dare vita a un personaggio difficile, che a un primo sguardo può sembrare passivo e senza tempo: una giovane donna fragile e insicura che nasconde però grande determinazione e grande coraggio. Margherita Buy, nel ruolo della madre della protagonista, chiude il cerchio degli interpreti tratteggiando un personaggio che cerca di aiutare la figlia a ritrovare se stessa lontana da una società nella quale non si riconosce. Menzione speciale per Birba, un vero cane da tartufo che rappresenta la vera anima delle Langhe: uno spirito del bosco che aiuta gli interpreti a trovare la strada che cercano.

3. La poesia delle Langhe

Il mondo del tartufo bianco e le Langhe esistono come due ecosistemi tra loro interconnessi, caratterizzati da un approccio estremamente passionale e rigoroso al loro territorio. La regia e la fotografia del film si muovono con grande delicatezza e rispetto, evocando dettagli di un passato fatto di tradizioni, ricordi e profumi che stanno lentamente scomparendo. Il film invita lo spettatore a perdersi tra i colori delle foglie e delle nebbie autunnali, tra gli odori del cibo e dei tartufi, della vecchia casa di Igor e tra gli oggetti del misterioso mondo dei trifolao. Trifole - Le radici dimenticate è, in questo senso, una forte esperienza sensoriale, dove la magia del racconto si identifica nella natura, descritta come una forza misteriosa in costante dialogo con i protagonisti.

4. Una colonna sonora coinvolgente e ricercata

La colonna sonora di Trifole - Le radici dimenticate è composta da suoni registrati in loco per catturare tutte le sfumature sonore della Langa odierna. Ad accompagnare i suoni della natura, un commento musicale nostalgico e coinvolgente. La musica di Trifole - Le radici dimenticate presenta un attento adattamento di temi classici eseguiti dall’Orchestra Sinfonica Bartolomeo Bruni (una delle più celebri orchestre piemontesi). Tra i paesaggi nel film risuonano temi di Respighi (come la Colomba o il Notturno) affiancati da capolavori della musica classica russa. Nel film infatti si sentono estratti dalle Danze Polovesiane e la Petite Suite di Borodin, la Primavera di Glazunov e le Danze Sinfoniche di Rachmaninov. Il regista attribuisce molto valore alla colonna sonora e come per il suo primo film The Grand Bolero (incentrato attorno allo strumento dell’organo a canne) anche qui la musica si fonde con la sceneggiatura, diventando in alcune sequenze (come quella della pioggia) un’espressione perfino più visiva che sonora.

5. Una fiaba basata sulla vita vera

Il personaggio di Dalia ci ricorda una moderna Alice di Lewis Carrol che, annoiata dalla frenesia e dalla modernità della città, finisce per perdersi nel paese delle meraviglie alla ricerca, non del bianconiglio, ma del grande tartufo bianco d’Alba. La sceneggiatura di Trifole - Le radici dimenticate è una storia che, per quanto possa sembrare fiabesca, trae invece forte ispirazione dalla realtà. Gli sceneggiatori Ydalie Turk e Gabriele Fabbro hanno scritto il film dopo aver raccolto numerosissime testimonianze e racconti di cercatori di tartufi e di contadini che vivono nelle Langhe. Molti dei personaggi nel film si rifanno a persone vere, mentre altri interpretano loro stessi nella vita reale (come i cittadini del paese di Somano). Il personaggio di Umberto Orsini, Igor, è basato su un cercatore di tartufi reale che si chiama Igor Bianco e che vive in una casa gialla circondata dalle vigne del Barolo. Anche lui, come l’Igor del film e tante altre persone della zona, è stato sfrattato e pare che la sua casa sia destinata alla demolizione. Molti dei dialoghi di Igor nel film sono stati scritti basandosi su svariati aneddoti che il vero Igor ha raccontato al regista, tra i quali il metodo di lavaggio dei tartufi che si vede nel film; una pratica antica e che necessita di essere tramandata nella speranza che possa aiutare la nascita di nuovi tartufi.