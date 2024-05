Trento Film Festival e il suo palmares, fra pastori ostinati e cime fuori dal mondo

News Cinema

Un'edizione fra sale affollate e un pubblico di ogni età competente e appassionato. Il Trento Film Festival 72esima edizione trae le conclusioni con un palmares variegato. Vediamolo insieme, conoscendo i vincitori.

Un giovane pastore alle prese con il suo gregge e il pericolo del lupo come predatore. Un film che ci ha conquistato, come vi abbiamo già raccontato nel dettaglio anche con un'intervista al regista, ma che soprattutto ha conquistato la giuria del Trento Film Festival. Un pasteur infatti è il film che ha portato a casa il massimo riconoscimento per il concorso di questa 72esima edizione, la Genziana d'oro per il miglior film.

Un momento giunto a concludere dieci giorni di proiezioni spesso piene, sempre partecipate, confermando la presenza di un pubblico appassionato al primo festival dedicato alla montagna, ormai sempre più proiettato verso l'esplorazione e l'avventura, mantenendo un cuore dedicato all'alpinismo e alla ricerca di una verticalità ai limiti dello spirituale, senza trascurare un cinema di finzione sulle sfide di protagonisti pronti a spingersi ai limiti, geografici ma anche esistenziali.

GENZIANA D’ORO MIGLIOR FILM

Un pasteur di Louis Hanquet (Francia/2024/71')

MOTIVAZIONE – Il film offre l’ipnotizzante ritratto di un giovane uomo e della sua scelta esistenziale,

capace di lasciarci tutti ammirati. Il regista cattura diversi momenti nella vita di Felix, circondato dai suoi

animali, siano essi cani o pecore, di cui sa prendersi cura in maniera sensibile e attenta. Nella visione

d’insieme che ci offre, Un pasteur ci richiama al rispetto e all’umiltà di fronte a una comunità composta da

animali, uomini e natura che coesistono in armonia.

GENZIANA D’ORO MIGLIOR FILM DI ALPINISMO, POPOLAZIONI E VITA DI MONTAGNA

Le fils du chasseur di Juliette Riccaboni (Svizzera/2023/54')

MOTIVAZIONE – Le fils du chasseur presenta la commovente vicenda di un giovane svizzero di origini

marocchine animato dal desiderio di rientrare in contatto con il padre. La sua ricerca incontra momenti di

straordinaria verità sulla vita del padre e del suo vecchio amico Charlot, riconnettendo il pubblico a tutti

coloro che, in un modo o nell’altro, vengono lasciati indietro nella società.

MENZIONE SPECIALE

Marmolada – Madre Roccia di Matteo Maggi, Cristiana Pecci (Italia/2024/76’)

GENZIANA D’ORO MIGLIOR FILM DI ESPLORAZIONE O AVVENTURA

The Great White Whale di Michael Dillon (Australia/2023/104')

MOTIVAZIONE – Per il coraggio, l'intraprendenza della troupe, il clima di cameratismo che traspare dai

racconti dei protagonisti e l'uso sapiente degli archivi. The Great White Whale non è solo il primo tentativo

riuscito di scalare la vetta del Big Ben. È anche il valore metaforico di un orizzonte lontano da percorrere

collettivamente, facendo tesoro delle esperienze di chi ci ha preceduto nelle stesse sfide. Ci ricorda che

non c'è niente di più rischioso del non fare nulla e che quello che rimpiangeremo quando saremo troppo

stanchi e vecchi sono le possibilità non colte.

Una rievocazione di un'avventura lontana nel tempo, datata 1965, in cui un gruppo di avventurieri ritentarono, dopo un fallimento di due anni precedente, la scalata della Grande Balena Bianca, un'isola montagna, di origine vulcanica, diventata con l'acquosizione di pochi anni precedente da parte dell'Australia la più alta cima del paese dei canguri. Anche se in realtà siamo più vicini alla fine meridionale del mondo, all'Antartide, in un luogo così sperduto da subire ogni forma di corrente e di venti, privo di protezioni e in balia della più capricciosa intemperanza metereologica.

Raccontata fra canti in versi, materiali d'archivio davvero notevoli e rievocazioni dei protagonisti, all'epoca giovani pieni di energia e voglia di lasciare un segno e oggi anziani pacificati e nostalgici, The Great White Whale di Michael Dillion ha il ritmo inconsueto della gita fra amici, pronti a scherzare e a un legame viscerale e cameratesco. Il tutto nel più puro stile disincanto Aussie, però, attraverso il quale emerge l'impresa destinata a restare nella memoria, a diventare leggenda tramandata con un culto per la libertà di spirito e d'avventura che contraddistingue quel popolo. Un godibile e originale sguardo che ha convinto la giuria.

GENZIANA D’ARGENTO MIGLIOR CONTRIBUTO TECNICO-ARTISTICO

Body of a Line di Henna Taylor (Stati Uniti/2023/10')

MOTIVAZIONE – La nuova avventura documentaria di Henna Taylor racconta la scalata del Dunn-Westboy

Direct sul Longs Peak, portata a compimento da Madaleine Sorkin nel corso di un’intera giornata in

parete. Una narrazione accorata, che tiene conto dei continui tentativi della Sorkin di raggiungere la vetta

senza mai cadere. Per parafrasare Madaleine, Body of a Line "sembra una sinfonia che si muove nel nostro

corpo".

GENZIANA D’ARGENTO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Postcards from the Verge di Natalia Koniarz (Polonia/2023/40')

MOTIVAZIONE – La storia intima di due giovani filmaker viaggiatori. Durante la loro avventura attraverso

le Ande incontrano molte difficoltà impreviste, dalla pandemia di Covid ai valichi di frontiera. In tempi

incerti, la loro relazione raggiunge la maturazione nell’incontro con le difficoltà di vita che devono

affrontare i residenti locali.

MENZIONE SPECIALE

Silent Panorama di Nicolas Piret (Belgio/2024/5')

PREMIO DELLA GIURIA

Diciassette di Thomas Horat (Svizzera/2023/17')

MOTIVAZIONE – La storia degli uomini, delle donne e la memoria dei luoghi armoniosamente si

combinano nelle parole di Antonietta. I suoi ricordi ci riportano al momento in cui in Italia è stata

necessaria una scelta. Diciassette ci dice come la scelta dell'antifascismo di una giovane partigiana abbia

consapevolmente contribuito alla libertà delle generazioni che seguirono.