Treni proiettile e supereroi nei prossimi mesi al cinema di Warner Bros. Discovery

Azione, emozioni forti, i tradizionali supereroi ma anche cinema italiano fra le novità dei prossimi mesi targati Warner Bros. Discovery. Un nuovo nome, ma il consueto listino pieno di film, presentato a Ciné 2022 - Giornate estive di Cinema di Riccione.

Un cambiamento societario, con l'acquisizione dello storico marchio nato con Hollywood. Un nuovo nome, Warner Bros. Discovery, ma come al solito molti titoli americani di richiamo, oltre a un atteso film italiano, L'immensità di Emanuele Crialese, in predicato di una presentazione in concorso a Venezia.

Da Ciné 2022 - Giornate estive di Cinema di Riccione, ci parla dell'immediato futuro di Warner la Vice President Theatrical Distribution, Maria Catanzariti.