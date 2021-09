Tre piani di solitudine: video intervista a Margherita Buy e Alba Rohrwacher

News Cinema

Incontro con Margherita Buy e Alba Rohrwcher, tra le interpreti del film di Nanni Moretti, Tre piani, presentato in concorso a Cannes e ispirato all'omonimo romanzo di Eskhol Nevo. La nostra video intervista.

Sono due delle inquiline dei Tre piani di un palazzo della buona borghesia romana. Sono Dora e Monica, una madre alle prese con un figlio adolescente fuori controllo e una giovane che sta per diventare per la prima volta madre. Sono Margherita Buy e Alba Rohrwacher, che nel nuovo film di Nanni Moretti si incrociano fugacemente in una scena. Un momento che lascia intravedere una vicinanza umana che non avrà poi più seguito.

Adattamento di un romanzo dello scrittore israeliano Eskhol Nevo, Tre piani è uscito nelle sale per 01 Distribution, dopo essere stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2021.

Video intervista a Margherita Buy e Alba Rohrwacher, protagoniste di Tre piani di Nanni Moretti