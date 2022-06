Tre colori: il trailer della versione restaurata in 4K della trilogia dei colori di Krzysztof Kieslowski

News Cinema

Film blu, Film bianco e Film rosso sono stati restaurati in 4K da Janus Films, che li presenterà in prima mondiale nel corso di una rassegna al Lincoln Center.

La trilogia dei colori di Krzysztof Kieślowski, quella composta da Tre colori - Film blu, Tre colori - Film bianco e Tre colori - Film rosso (laddove i colori sono quelli della bandiera francese e i temi dei tre film sono quelli degli ideali rivoluzionari: liberà, uguaglianza e fratellanza), è considerata nel suo complesso (e spesso anche nelle sue singole parti) un capolavoro dai cinefili di tutto il mondo. Realizzata nella prima metà degli anni Novanta, questa trilogia è stata restaurata in 4K dalla Janus Films, che presenterà i tre film di Kieślowski nella loro nuova versione nel corso di una retrospettiva che si terrà al Lincoln Center di New York.

Questo qui di seguito è il trailer realizzato per pubblicizzare e presentare il restauro della trilogia Tre colori di Krzysztof Kieślowski: