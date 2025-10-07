TGCom24
Tre Ciotole
Anno: 2025
3,2
Tre Ciotole
Alba Rohrwacher
Alba Rohrwacher
Elio Germano
Elio Germano
News Cinema

Tre ciotole: video intervista con i protagonisti Alba Rohrwacher e Elio Germano

Mauro Donzelli

Una coppia si separa dopo molti anni, occasione per ripensare la propria vita e sentirsi pronti ad affrontare anche gli ostacoli più drammatici che la vita propone. Tre ciotole è l'adattamento del libro di racconti di Michela Murgia. Abbiamo incontrato i protagonisti Alba Rohrwacher e Elio Germano in questa video intervista.

Tre ciotole: video intervista con i protagonisti Alba Rohrwacher e Elio Germano

Una serata come tante, un litigio apparentemente banale che porta a una discussione e, pochi giorni dopo, alla fine di un rapporto lungo anni. Due vite sconvolte, gli spazi che si svuotano dell'appartamento che avevano condiviso. Antonio (Elio Germano) continua il suo mestiere di chef di successo, mentre Marta (Alba Rohrwacher) reagisce chiudendosi in sé stessa, provando una mancanza di appetito che dopo qualche tempo sembra legata più alla salute che alla depressione legata alla separazione. Tre ciotole è un adattamento del libro di Michela Murgia (pubblicato da Mondadori), scritto da Enrico Audenino e Isabel Coixet, che l'ha anche diretto.

Dopo la presentazione in prima mondiale al Toronto Film Festival, il film esce in sala il 9 ottobre per Vision Distribution. Nel cast anche Silvia D’amico, Galatea Bellugi, Francesco Carril e con Sarita Choudhury. Tre Ciotole è una produzione italo-spagnola di Cattleya - parte di ITV Studios - Ruvido Produzioni, Bartlebyfilm e Vision Distribution.

Abbiamo incontrato i protagonisti, Alba Rohrwacher e Elio Germano, in questa video intervista.

Mauro Donzelli
  • critico e giornalista cinematografico
  • intervistatore seriale non pentito
