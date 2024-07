Transformers One, il nuovo trailer italiano del film di animazione

News Cinema

Sarà al cinema dal 26 settembre Transformers One, il film con cui i robottoni mutaforma tornano nel buon vecchio mondo dell'animazione, da cui tutto partì. Ecco il nuovo trailer italiano ufficiale del lungometraggio Paramount e Nickelodeon.

Transformers One sarà nella sale italiane dal 26 settembre, con anteprime previste il 21 e il 22 del mese. La saga cinematografica dei Transformers procede al cinema, ma questa volta si torna all'antico... o quasi: come apprezzerete anche dal nuovo trailer in italiano, siamo di fronte a un film di animazione, non in 2D come la serie tv dal quale prese vita il mito, ma in una CGI contemporanea firmata da un ex-Pixar di rilievo. Pronti a tornare all'origine di tutto?



Transformers One: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Transformers One, Optimus Prime e Megatron erano amici?

Transformers One funziona come un'origin story dei personaggi che più generazioni hanno amato. Ideale primo atto di una trilogia, il film si ambienta sul pianeta Cybertron, dove Autobot e Decepticon vivono ancora fianco a fianco, al punto che Optimus Prime e Megatron sono qui ancora molto amici, all'inizio della vicenda. Qualcosa però sveglia i loro poteri, e non tutti i transformers hanno intenzione di usarlo nel modo migliore... comincia qui la frattura che ha alimentato questo franchise Hasbro sin dal lontanissimo 1984: i primi 40 anni della saga, passata da giocattoli e serie tv a kolossal hollywoodiani come Transformers - Il risveglio dell'anno scorso, vengono perciò celebrati con un ritorno all'antico spirito fiabesco di queste curiose creature, mito degli anni Ottanta e oltre.

Animato dall'Industrial Light & Magic, il film è diretto dal Josh Cooley già regista di Toy Story 4 e coautore del primo Inside Out in quel della Pixar. Per la prima volta nella sua carriera Michael Bay, che ha diretto la maggior parte dei film dal vero della saga, è executive producer di un film di animazione. Coprodotto da Paramount Pictures e Nickelodeon con la Hasbro, il film esce in Italia distribuito da Eagle Pictures.