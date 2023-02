Tramite amicizia: video intervista con le protagoniste femminili del film vincitore del San Valentino al cinema

News Cinema

Matilde Gioli e Maria Di Biase solo le protagoniste femminili cugina e possibile amata di Alessandro Siani nel suo film Tramite amicizia che ha ottenuto il miglior incasso il giorno di San Valentino.

Un San Valentino al primo posto, proprio il giorno in cui Tramite amicizia è uscito nelle sale. Anche se questo nuovo film di (e con) Alessandro Siani è più concentrato sul sentimento evocato dal titolo, sulla ricerca di una famiglia scelta che ci allontani dalla solitudine che sull'amore vero e proprio. Di amore però, seppure a suo modo e in chiave comica, il protagonista ne riceve dalla cugina, interpretata da Maria Di Biase, e piano piano anche da una donna che incrocia il suo cammino, punk e ribelle, una Matilde Gioli in una chiave diversa dal solito.

Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, ha incassato nel primo giorno di programmazione più di 280 mila con oltre 42 mila spettatori. Tramite amicizia racconta di Lorenzo (Alessandro Siani), il proprietario di un’agenzia che offre amici a noleggio.

Filomena è la cugina pasticciona e complice di Lorenzo, mentre Maya diventa un'amica sempre più speciale. Abbiamo incontrato Maria Di Biase e Matilde Gioli in questa video intervista.