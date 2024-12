Toys - Giocattoli alla riscossa, in anteprima esclusiva il trailer in italiano del film animato dagli autori di Toy Story

News Cinema

Vi mostriamo in anteprima esclusiva il trailer italiano di Toys - Giocattoli alla riscossa, film di animazione del navigato studio nWave, scritto dai coautori di Toy Story. Al cinema dal 16 gennaio 2025 con Plaion Pictures

Avreste mai pensato di veder interagire Don Chisciotte con il pupazzo di un cane rapper? Lo vedrete in Toys - Giocattoli alla riscossa, al cinema dal 16 gennaio distribuito da Plaion Pictures, ultima fatica del blasonato studio belga nWave, che per l'occasione si è affidato alla sceneggiatura di due autori dell'originale Toy Story! Anche qui c'è una piccola ribellione dei pupazzi che, nella nostra ingenuità, pensiamo inanimati. Invece...



Toys - Giocattoli alla riscossa: Il Trailer Ufficiale Italiano in anteprima esclusiva del Film d'animazione - HD

In Toys - Giocattoli alla riscossa due improbabili piccoli eroi si aggirano a New York, zona Central Park. Sono Don, un burattino che raffigura Don Chisciotte, e DJ Doggy Dog, il peluche di un cane in grado di rappare! Non proprio una coppia ben assortita, ma non importa: sono stufi del loro destino scelto dagli esseri umani, e sono pronti per nuove avventure. Come per esempio salvare un cucciolo di procione: in puro stile donchisciottesco, vedranno con i loro occhi sfide epiche dove ci sono soltanto insidie assai... urbane!

Joel Cohen & Alec Sokolow furono tra gli originali soggettisti e sceneggiatori dell'originale Toy Story del 1995, mentre il regista Jérémie Degruson è una delle colonne dello studio belga nWave: negli anni il team ci ha abituato a film di animazione in CGI in grado di tener testa alla concorrenza d'oltreoceano, con tecnica ed estetica molto professionali. Degruson in persona ha codiretto Il castello magico, Bigfoot Junior e Bigfoot Family.