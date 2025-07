Tough Guys, Ryan Gosling e Will Ferrell protagonisti di una commedia d'azione

News Cinema

Ryan Gosling e Will Ferrell divideranno la scena, entrambi protagonisti di una commedia d'azione in produzione per conto di Amazon MGM Studios.

Ryan Gosling torna in azione. Pur avendo sperimentato diversi generi cinematografici, tra non molto si cimenterà nuovamente con una action comedy e non sarà da solo ad affrontare questa esperienza. Secondo quanto riferito da Deadline, la star di Barbie e La La Land guiderà Tough Guys, una nuova commedia d’azione di Amazon MGM Studios che lo vedrà lavorare fianco a fianco con Will Ferrell.

Tough Guys, la nuova commedia d’azione ha scelto Ryan Gosling e Will Ferrell come protagonisti

Basato su una sceneggiatura di Daniel Gold, Tough Guys è attualmente sprovvisto di regista. La storia ruota attorno a due scagnozzi malavitosi che stanno cercando di lasciarsi quella vita criminale alle spalle. Stufi di essere sacrificabili, si liberano da quel mondo criminale e riscrivono le regole costruendosi una vita alle loro condizioni.

Secondo quanto riferito da Deadline, Ryan Gosling e Will Ferrell sarebbero in trattative anche per occuparsi della produzione del film rispettivamente tramite Open Invite Entertainment e Gloria Sanchez Productions. Buffo pensare che questa sarà la terza commedia d’azione per Ryan Gosling con la parola “guy” nel titolo. In passato, infatti, ha recitato in The Nice Guys nel 2016 con Russell Crowe e poi in The Fall Guy nel 2024 con Emily Blunt. In ogni caso per Ryan Gosling questo è soltanto uno dei vari progetti segnati in agenda: per Amazon MGM Studis, infatti, ha già in programma il film Project Hail Mary, così come un film di Star Wars: Starfighter. Per quanto riguarda Will Ferrell, l’attore tra non molto sarà di nuovo al cinema con Judgment Day ed è nel cast della serie tv Golf di Netflix.