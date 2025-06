Tory Story 5, nuovi dettagli sulla trama e prima immagine di Lilypad: "Darà filo da torcere a Woody e Buzz"

News Cinema

Al Festival di Annecy, i Pixar Animation Studios hanno svelato nuovi dettagli sull'attesissimo Toy Story 5, inclusa la prima immagine di un nuovo e importantissimo personaggio: Lilypad. Il nuovo capitolo del leggendario franchise uscirà il 19 giugno 2026.

Ad un passo dal debutto di Elio e sulla scia dell'annuncio di Gatto, seconda regia di Enrico Casarosa, la Pixar ha offerto anche una succosa anteprima dell'attesissimo Toy Story 5, che uscirà nei cinema il 19 giugno 2026. In particolare, un artwork ha svelato per la prima volta un nuovo personaggio che sarà cruciale nel sequel. Andiamo con ordine.

Al Festival Internazionale del Film d'Animazione di Annecy, secondo quanto riportato da The Wrap, il direttore commerciale della Pixar, Pete Docter, ha condiviso alcune anticipazioni sulla trama di Toy Story 5. Jessie è ora la leader dei giocattoli nella stanza di Bonnie, con Buzz che le fa da braccio destro. Il problema è che Bonnie, che ora ha 8 anni, sta perdendo interesse per i giocattoli più tradizionali. Inoltre, è stato presentato il gruppo di action figure commemorative di Buzz Lightyear. Una proiezione della sequenza iniziale del film ha mostrato i Buzz che si svegliano su una spiaggia, trovano la strada per un container e si siedono attorno a un falò.

Aspettando Toy Story 5, la Pixar festeggia i 30 anni della saga Leggi anche

Non è tutto. Un artwork condiviso sui social raffigura il dinamico trio composto da Buzz Lightyear, Jessie e Bullseye, confuso dalla presenza di un giocattolo elettronico per bambini chiamato Lilypad. Sullo schermo del tablet sembrano esserci dei fumetti, ma è difficile capire cosa contenga il dispositivo. Sarà Lilypad il villain del prossimo capitolo dell'amatissimo franchise? Difficile a dirsi. Senz'altro, però, avrà una parte importante nell'economia del racconto, visto che il tema principale di Toy Story 5 è proprio il conflitto "giocattoli contro tecnologia".

"A Bonnie non interessa di più essere socialmente coinvolta e fare amicizia - ha dichiarato Pete Docter - ed è per questo che i suoi genitori hanno accettato di comprarle questo LilyPad. È un nuovo tablet tecnologico che permette a Bonnie di chattare con le sue amiche, giocare e fare altre cose. Ma Lily può anche essere un po' furtiva e irritabile, perché nella sua mente è molto meglio essere socializzata, e Bonnie ha bisogno di abbandonare i giocattoli."

L'atteggiamento di Lily la fa entrare "in contrasto con i nostri giocattoli", perché "hanno entrambi opinioni molto diverse su ciò di cui Bonnie ha bisogno". A questo punto, "Woody viene richiamato per dare una mano, ma è da un po' che non si vedono tutti e tre. Lui e Buzz non vanno sempre d'accordo, ma, come dice Mr. Potato nel film, è bello vederli litigare di nuovo".

Toy Story 5: Jessie è la vera protagonista del sequel

Tim Allen, storica voce di Buzz, ha lasciato intendere che Jessie sarà il personaggio principale di Toy Story 5, sebbene il film veda Lightyear e Woody riunirsi. Allen ha elogiato i registi della Pixar per aver ideato "una storia molto, molto intelligente", che propone temi stimolanti per gli adulti e, al contempo, intratterrà i più giovani. Non sminuirà, inoltre, il finale toccante di Toy Story 4, che ha visto Woody separarsi dal gruppo principale e accettare di essere un "giocattolo perduto" insieme a Bo Peep.

Quanto ai nuovi personaggi, Conan O'Brien ha rivelato che darà la voce a un nuovo giocattolo chiamato Smarty Pants. E, ancora, Ernie Hudson sostituirà il compianto Carl Weathers nel ruolo dell'action figure Combat Carl. Prima di offrire agli spettatori un'occhiata più approfondita al film (ad esempio con un teaser trailer), lo studio sta cercando di abituare il pubblico alla premessa generale. La trama, idealmente, rivisita il primo film della saga, in cui Buzz Lightyear, con le sue luci e i gadget, era la novità più cool rispetto al 'datato' Woody. Ora, lo space ranger rischia di diventare a sua volta obsoleto con l'avvento di tablet, smartphone e altri dispositivi elettronici che tengono occupati i bambini.

Dare a Jessie un ruolo più centrale, infine, è la strada giusta per mantenere viva la longeva saga. La cowgirl è sempre stata più un personaggio secondario, ma, ora che la storia di Woody sembra completa, è il momento di dare maggiore risalto ad altri personaggi.