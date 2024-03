Torino Film Festival, il nuovo direttore Giulio Base presenta le linee guida del "suo" TFF

News Cinema

La 42esima esizione del festival di Torino, la prima diretta dal neo-eletto Giulio Base, si terrà dal 22 al 30 novembre 2024. Ecco quali sono le idee e le novità per il TFF volute dal nuovo direttore.

Il luogo scelto per la presentazione alla stampa del nuovo Torino Film Festival, quello che vedrà Giulio Base alla direzione, in sostituzione del direttore uscente Steve Della Casa, ha sollevato qualche legittima ironia.

Si trattava, infatti, di Villa Miani, struttura neoclassica situata sulla cima di Monte Mario che la romanità più facoltosa affitta per feste di compleanno, matrimoni, celebrazioni di laurea, ma che è anche - e soprattutto - universalmente conosciuta (con tanto di segnalazione ad hoc su Google Maps) come Villa Serbelloni Mazzanti Viendalmare, teatro di alcune leggendarie e citatissime scene del Secondo tragico Fantozzi: quelle con Ivan il Terribile 32esimo, il pomodorino ustionante, il flic e floc col cardinale.

Quella in cui il ragionier Ugo chiede al Direttore Conte Corrado Maria Lobbiam “Come vado?”, durante l’elegantissima cena, e questi risponde ringhiando: “Male perdio!”.

Incurante di questa eredità indiretta, lo stato maggiore del Museo del Cinema (il presidente Enzo Ghigo e il direttore Domenico De Gaetano) e il neodirettore Giulio Base hanno esposto le linee guida di quello che sarà la 42esima edizione del TFF, festival che - come sottolineato dallo stesso De Gaetano - ha visto negli ultimi anni avvicendarsi molti direttori. Alla lunga stagione di Emanuela Martini (che comprendeva anche quella dei direttori-registi, da Moretti a Virzì passando per Amelio) si sono infatti succedute quelle decisamente meno longeve di Stefano Francia di Celle e Steve Della Casa, entrambi in carica per un solo biennio.

Ghigo ha evocato l’idea di “un festival giovane per i giovani, cinefilo, che prosegua nella direzione di riavvicinare alle sale più pubblico possibile”, mentre De Gaetano ha sottolineato è il direttore che, pur nel rispetto dell’identità di una manifestazione, “aggiunge la sua personalità e le sue idee”.

Quali sono, quindi, le idee di Giulio Base sul nuovo TFF?

“Il TFF deve restare cinefilo e autoriale, fatto di film dallo spirito libero, originale, fresco, indipendente, graffiante”, ha detto Base. “La linea guida principale è quella delle origini del festival, dello spirito di allora: il cinema è ancora giovane perché l’arte cinematografica è ancora giovane”.

Base non vuole mettere “tutto sottosopra, ma proporre novità e migliorie”.

In polemica indiretta con le aperture radiofoniche degli ultimi anni, anticipa “delle aperture di charme, con la proiezione di un film capace di grande richiamo, magari in prima mondiale, e alla presenza di stelle del cinema nazionale e internazionale”.

L’apertura del TFF 42, che si terrà il 22 novembre prossimo, si terrà al Teatro Regio, notoriamente il salotto buono della cultura torinese.

Per Base saranno fondamentali “l’alta qualità dei film e la loro facilità di fruizione”, parlando di “un programma che sarà chiaro e agile” e di “un festival accogliente e leggero”, che vedrà il numero complessivo dei titoli scendere dagli oltre 180 degli ultimi anni a un massimo di 120.

Questi 120 titoli saranno suddivisi nelle varie sezioni, così razionalizzate da Base. Quattro saranno le sezioni competitive: il classico concorso lungometraggi da 16 film; il concorso documentari che comprenderà sia i nazionali che gli internazionali, sempre da 16 titoli; un concorso cortometraggi da 24 titoli; una sezione che avrà un premio del pubblico, chiamata “Zibaldone”, da 24 titoli, intesa come “spazio libero e eterogeneo" destinato agli audiovisivi fuori formato.

Sedici saranno i titoli del fuori concorso, e ventiquattro quelli dell'annunciata retrospettiva su Marlon Brando, che arriva nell’anno del centenario della nascita di quello che, come ha ricordato Base “è stato l’uomo che ha cambiato per sempre, fin dalla sua prima apparizione a Broadway, l’arte della recitazione”.

Chiaramente convinto delle proprie possibilità, Base ha sottolineato come vorrebbe che i film del concorso principale fossero tutte “prime mondiali o internazionali”: obiettivo ambizioso e forse non del tutto necessario in un festival come quello torinese, che forse verrà perseguito con una certa qual elasticità.

A supportare Base nel lavoro di selezione ci saranno sei consulenti, che il direttore ha voluto tutti molto giovani, di età compresa tra i venti e trent’anni circa: Davide Abbatescianni, Martina Barone,Ludovico Cantisani, Elvira Del Guercio, Veronica Orciari e Davide Stanzione.