Top Gun Maverick, Tom Cruise ringrazia il pubblico per il record

Superato il miliardo di dollari d'incassi mondiali, cosa che non era affatto scontata, Top Gun: Maverick ha segnato l'apice della carriera di Tom Cruise, dal punto di vista del successo al boxoffice, ma anche una riscossa simbolica della sala, dopo la crisi dovuta alla pandemia... e senza ricorrere alla Marvel! Tom stesso ha ritenuto opportuno usare Twitter per ringraziare il pubblico, ma non solo.

[Foto di Tom Cruise a cura di Gage Skidmore, da Wikimedia Commons]

Con oltre un miliardo di dollari registrati nel mondo intero, Top Gun: Maverick ha scalzato Mission: Impossible - Fallout dalla vetta dei più grandi incassi della carriera di Tom Cruise. Non era scontato che accadesse, trentasei anni dopo l'originale Top Gun, in un mercato cinematografico che dopo la pandemia sembrava dipendere solo dai cinecomic, in particolare Marvel. Al di là quindi del trionfo personale, Tom Cruise, come peraltro fa da diverso tempo e ha di recente ribadito al Festival di Cannes che l'ha celebrato, ha riassunto il significato di questo passo, sostenendo il cinema. E naturalmente ringraziando il pubblico, da brava star di Hollywood. Ecco cosa ha detto:

To all the films in release, to all the studios, and to all the exhibitors: congratulations. To the audience: thank you for venturing out and allowing us to entertain you.



See you at the movies.