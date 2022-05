Top Gun Maverick, pronti alla foto con casco? Accendete la webcam!

News Cinema

Top Gun Maverick con Tom Cruise si avvicina... e il sito ufficiale vi accoglie con la possibilità di fotografarvi, posando con un casco in realtà aumentata, replica di quelli nel film di Joseph Kosinski.

Il 25 maggio sarà finalmente in sala Top Gun: Maverick, sequel del film culto degli anni Ottanta, interpretato come allora da un immarcescibile Tom Cruise: in una mossa spiritosa, la campagna di marketing ha allestito sul sito ufficiale di Top Gun Maverick la possibilità di fotografarsi (via webcam o smartphone) con uno dei caschi che i protagonisti indossano sui velivoli militari del film. Il casco, in realtà aumentata, segue la vostra testa, quindi prima di scattare potete assumere la posa più degna dei meme più assurdi ai quali riuscirete a pensare. La procedura comprende anche la richiesta di un vostro "call sign" o "indicativo di chiamata": come vi fareste chiamare via radio, al volo, quando la battaglia imperversa? Leggi anche Top Gun Maverick: Lady Gaga svela il videoclip di “Hold My Hand” - Guarda il video

Top Gun Maverick, un sequel dopo 36 anni