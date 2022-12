Top Gun Maverick, il divertente consiglio di Tom Cruise a Glen Powell alias Hangman

News Cinema

Il personaggio di Hangman in Top Gun Maverick non è importante quanto i due protagonisti, eppure ha un ruolo fondamentale nella storia. E Tom Cruise l'ha fatto presente all'attore Glen Powell... e diceva sul serio.

Top Gun: Maverick si è rivelato uno dei grandi successi dell'anno, qui in Italia al terzo posto con oltre 13 milioni di euro incassati, per 1.488.500.000 dollari nel mondo. Per far funzionare uno spettacolo così, non basta solo la coreografia ad alto budget delle grandi scene d'azione, ma i personaggi - pur nella loro semplicità - devono essere definiti in modo corretto... devono alimentare l'illusione e il crescendo. Lo si capisce anche dal consiglio che Tom Cruise ha dato a Glen Powell, che nel film interpreta Hangman, lo spaccone della situazione.

Top Gun Maverick e il consiglio di Cruise a Powell: "Tuffati nella stronzaggine"

Glen Powell, alias Hangman in Top Gun: Maverick, era fiero di far parte del cast di un film così speciale, ma allo stesso tempo - come ha raccontato a Variety - era inizialmente un po' a disagio con la caratterizzazione del suo personaggio. Sulle prime si presenta come irritante, indisponente. Quello "da odiare". A quel punto però Glen è stato rassicurato da Tom in modo molto concreto:

A volte puoi cadere nella trappola di voler risultare simpatico sullo schermo. In un film come questo, che sai già sarà visto da tanta gente, non vuoi fare il Draco Malfoy. Ma Tom mi ha dato questo consiglio: "Per far funzionare il finale, devi andare dritto per quella strada. Tutti gli altri nel film mettono in dubbio la propria abilità, tu sei l'unico che non la mette in dubbio. Se dietro qualsiasi cosa che dici si avverte che ti stai scusando, il film non funziona. Tuffati nella stronzaggine."