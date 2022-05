Top Gun Maverick: Glen Powell, il provino e il gesto generoso di Tom Cruise che lo ha fatto restare

News Cinema

Intervistato da The Hollywood reporter, Glen Powell alias Hangman ha tessuto le lodi di Tom Cruise, che in un momento molto difficile gli è stato vicino, facendolo sentire una parte importante di Top Gun: Maverick

Uno dei personaggi secondari più riusciti di Top Gun: Maverick è Hangman, un pilota sbruffoncello e con il sorriso smagliante che si crede il più bravo di tutti e cerca di dare del filo da torcere al Rooster di Miles Teller e ai suoi compagni di volo. Chi ha visto il sequel di Top Gun sa che avrà il suo momento di gloria, gli altri scopriranno presto perché.

Il personaggio di Hangman somiglia un po’ all’Iceman di Top Gun, e cioè il pilota interpretato da Val Kilmer, e ha il volto di Glen Powell, e proprio Glen Powell, in un'intervista a The Hollywood Reporter, ha raccontato del provino e di un gesto generoso di Tom Cruise, che ha sempre un grande rispetto per i suoi compagni di set

Tom Cruise e il nobile gesto che ha fatto restare Glen Powell

Come tutta la squadra di Top Gun: Maverick, Glen Powell è stato costretto a pazientare a causa dei continui rimandi dell'arrivo in sala del film, dovuti al Covid, e siccome la nuova avventura di Pete Maverick Mitchell è un blockbuster che il mondo intero ha atteso con ansia, per lui sono stati tempi difficili. Eppure ben più duro è stato fare i conti con la notizia che il suo provino per interpretare Rooster non era andato a buon fine. A contendersi il ruolo erano lui, Nicholas Hoult e Miles Teller, e sappiamo com’è andata. Tuttavia il nostro attore ha trovato consolazione in una telefonata da parte di Tom Cruise che proprio non si aspettava.

La chiamata è arrivata una settimana dopo il provino e Tom ha fatto i complimenti a Glen per la sua performance. "Nessuna star del cinema" - ha detto Powell - "telefona all'attore che non ha avuto la parte. Le star del cinema di solito vogliono la gloria senza il fastidio di dover spezzare il cuore alle persone". Ovviamente Glen Powell si è consolato un pochino e ha accettato volentieri il ruolo di Hangman. "Ti può capitare di interpretare per tutta la tua carriera ruoli fantastici che però la gente dimentica" - ha commentato. "Partecipare a film importanti, seppur interpretando piccoli ruoli, è un’impresa che vale davvero la pena tentare".

Il racconto di Glen Powell è l’ennesima dimostrazione della generosità di Tom Cruise, che è l’anima di Top Gun: Maverick ed è ancora più affascinante che in Top Gun, film in cui era giovane ma forse un po’ acerbo.