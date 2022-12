Tom Cruise supremo: in caduta libera ringrazia per Top Gun Maverick e augura buone feste

News Cinema

Dal set di Mission: Impossible - Dead Reckoning, la star del cinema Tom Cruise e fa qualcosa che non vedremo fare mai a un altro attore. Guardate il video in cui cade e chiacchiera come se stesse allungato sul divano.

Gliene abbiamo viste fare tante di cose folli, ma ogni volta è come se fosse la prima volta.

Per ringraziare gli spettatori che sono andati al cinema nel 2022 decretando il suo Top Gun: Maverick come il miglior film dell'anno, con un incasso mondiale pari a 1.488.732.821 $, l'ineguagliabile Tom Cruise si è lanciato (letteralmente) in un "annuncio speciale".

"Ciao a tutti! Siamo qui sopra il magnifico Sudafrica dove stiamo girando Mission: Impossible - Dead Reckoning parte 1 e 2. Non volevo finire l'anno senza ringraziarvi tutti per essere andati al cinema a dare il vostro supporto a Top Gun: Maverick" dice l'attore seduto sul bordo della cabina di pilotaggio di un elicottero. Dietro di lui, accanto al pilota, compare il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie che non ci pensa minimamente a lanciarsi e lo esorta a sbrigarsi perché deve fare la scena per il film.

Tom Cruise si lascia cadere all'indietro, in perfetta sincronia con l'operatore che lo sta inquadrando in quel momento. In caduta libera, con lo stesso relax che avremmo noi allungati sul divano, il divo prosegue il suo ringraziamento: "Cosa stavo dicendo? Ah sì, grazie per aver dato il vostro supporto a Top Gun: Maverick e grazie per permetterci di creare dell'intrattenimento per voi. È davvero l'onore di una vita. Sì, siamo molto fortunati. Non ho più molta altitudine e devo tornare al lavoro. Dobbiamo portare a casa la scena. Passate buone feste, ci si vede al cinema".

Qui sotto il video integrale con Tom Cruise in caduta libera.





Top Gun: Maverick arriva in streaming in esclusiva su Paramount+