Top Gun: Maverick è il film con la più alta percentuale di recensioni positive del 2022

Top Gun: Maverick si aggiudicato il Golden Tomato Award per il miglior film del 2022, con il 96% delle critiche favorevoli sul sito di recensioni rottentomatoes. Ecco gli altri vincitori per il cinema, sia su grande schermo che su piattaforma streaming.

A grande sorpresa, il film con il maggior numero di recensioni positive sul celeberrimo sito rottentomatoes è Top Gun: Maverick. Eh, sì, a infiammare i critici USA è stato non un titolo d'autore ma quello che possiamo tranquillamente chiamare un blockbuster, un'adrenalinica opera di intrattenimento con protagonista una delle poche vere star di questo e dell'altro secolo: Tom Cruise. Al film rottentomatoes ha assegnato il più importante fra i Golden Tomato Awards: il riconoscimento per il miglior film del 2022.

I Golden Tomatoes Awards 2023

I Golden Tomato Awards sono otto, di cui quattro destinati al cinema. Ovviamente si ragiona solo in termini di numero di critiche favorevoli e, nel caso del sequel di Top Gun, il 96% delle 459 recensioni presenti sul sito loda il film di Joseph Kosinski. A Top Gun: Maverick va anche il premio per il miglior film uscito in un gran numero di sale (il Best Wide Release Award). Si aggiudica invece il Best Limited Release Award l'indipendente Happening, che racconta la storia di un'adolescente che aspetta un bambino nella Francia del 1960. Per quanto riguarda i film su piattaforme streaming, a convincere di più è stato Pinocchio di Guillermo del Toro. Tornando al Best Movie Award, il secondo film maggiormente apprezzato è risultato Gli Spiriti dell'Isola, seguito da Everything Everywhere All at Once.

Top Gun Maverick: le ragioni del successo

Abbiano parlato tante volte delle ragioni del successo di Top Gun: Maverick, che sono diverse. Per fare un ripasso, diremo che la gran parte del merito va a Tom Cruise, che si è conquistato una solida fama grazie agli ultimi Mission: Impossible, alle sequenze d'azione assai pericolose in cui non ha voluto una controfigura e alla sua invidiabile forma fisica. Inoltre il film è nostalgico al punto giusto ed è un omaggio a Top Gun di Tony Scott e anche ai personaggi di Nick Bradshaw detto Goose, attraverso suo figlio Rooster, e all'Iceman di Val Kilmer, che appare in una commovente scena. E che dire delle sequenze di volo magistralmente girate da Kosinski? Infine, la scelta del cast è risultata vincente, e le new entry Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm e Glen Powell hanno davero "spaccato".

Anche il pubblico ha amato Top Gun: Maverick, e infatti l'incasso totale del film è di 1 miliardo e 488 milioni.