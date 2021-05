Top Gun: Maverick e gli altri titoli di Eagle Pictures, raccontati da Roberto Proia

News Cinema

Per le Giornate professionali di cinema straordinarie dedicate alla riapertura delle sale, Eagle Pictures presenta un listino fatto di grandi titoli di Paramount e coraggiosi sequel italiani. Ce ne parla Roberto Proia Executive Director Theatrical and Productions.

Un futuro denso di novità, presentate in queste ore all'edizione straordinaria e virtuale, dedicata alla ripartenza, delle Giornate Professionali di cinema. Eagle Pictures si unisce alla ripartenza con molti titoli di Paramount, attesi da tempo e rimasti rinviati per la pandemia, come Top Gun: Maverick, A Quiet Place II, fino ad arrivare a quel Mission Impossible 7 che ha tenuto vive le riprese anche nel nostro paese.

Non solo Tom Cruise, però, per la società di distribuzione, ma anche un'estate calda all'insegna del romance, ma anche dell'horror e dell'azione, oltre a un autunno in cui si affaccerà uno dei due sequel di Sul più bello, fra i prodotti più originali della scorsa stagione di cinema italiano. Ce ne parla Roberto Proia, Executive Director Theatrical and Productions di Eagle Pictures.