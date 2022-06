Top Gun Legends: alla conquista dei cieli come Maverick

News Cinema

In contemporanea con l'uscita al cinema di Maverick, Playground Ventures ha lanciato il gioco mobile Top Gun Legends, in collaborazione con Paramount Pictures

Playground Ventures ha lanciato Top Gun Legends e i players si sono scatenati. Il gioco con licenza ufficiale basato sul film cult prodotto da Paramount Pictures e sviluppato da MotionPix Game Studio è uno sparatutto in 3D che ricorda i classici arcade. Una gara ricca di adrenalina sullo sfondo delle indimenticabili prodezze di “Mav”. Il sequel del film, Top Gun: Maverick, vede ancora Tom Cruise nei panni del talentuoso pilota e l’apprezzamento di pubblico e critica non ha tardato a farsi sentire.



Legends arriva sulla scia dell’entusiasmo per le tecniche di volo dei migliori piloti al mondo ed è l’unico gioco mobile con licenza ufficiale per il franchise di Top Gun. Disponibile con download gratuito per dispositivi iOS e Android, propone 20 personaggi iconici del film come gli eterni rivali Maverick e Iceman.





Avventura nei cieli guidati dai piloti Top Gun

Nella parte iniziale del gioco, alcuni di questi personaggi interagiscono con il player fungendo da istruttori durante il loro primo volo. I tenenti della marina militare sono collegati al Wingmen Training Center con elementi RPG. I giocatori attraversano quattro mitici decenni nell’universo di Top Gun! Questo vuol dire avere a disposizione oltre 20 modelli di aerei da combattimento che possono essere aggiornati e personalizzati. Gli aggiornamenti aiuteranno ad abbattere gli avversari durante le modalità di gioco PvP come Endless Run, Battlegrounds e Test Flight. Il tutto attraverso missioni speciali da completare in un tempo limitato. Guadagnare gradi completando le sfide consentirà di scalare le classifiche aggiudicandosi ruoli sempre più importanti.



“Siamo determinati a catturare lo stesso senso di brivido ed eccitazione dei film di Top Gun e di consegnarlo ai dispositivi mobili di tutto il mondo”. Queste le parole di Jon Gill, presidente di Playground Ventures che aumenta la sua presenza sul mercato con molti giochi in arrivo. Playground ha rilasciato Legends in contemporanea con il lancio del film Maverick e il gioco ha superato i 17.000 di download già nei primi giorni di disponibilità.

Top Gun: dal cinema al videogame

Il film del 1986 è diventato un enorme successo commerciale. Parliamo di oltre 357 milioni di dollari d’incasso con un budget di produzione di 15 milioni di dollari. Lo “stile Top Gun” ha conquistato tutte le età per decenni a partire dagli iconici occhiali a goccia, passando per il giubbotto da aviatore, fino alla mitica moto Kawasaki GPZ 900R. La sua popolarità ha portato a una riedizione nel 2013 in IMAX. L’eredità cinematografica di Top Gun è stata selezionata per la conservazione nel National Film Registry dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti nel 2015.



36 anni dopo Top Gun: Maverick (uscito a maggio 2022) ha realizzato un’impresa non facile. Grazie alle tecnologie moderne il film regala emozioni con un’immersione invertita 4G e il sequel riesce a superare il suo predecessore. Pete “Maverick” Mitchell non ha perso l’allenamento e anche questa volta fa venire voglia di diventare un dominatore del cielo.



Legends soddisfa il ​​bisogno di velocità e precisione trasformando il player in un aviatore. I giocatori potranno saltare direttamente nella zona di pericolo costruendo il proprio squadrone con i leggendari personaggi del film e cercando di abbattere gli aerei nemici. Il gioco consente di vivere trame uniche in un lungo arco temporale; nei panni di un Top Gun si prenderà il controllo degli ultimi MIG da combattimento e dei sistemi d’arma esplosivi. Insieme ai compagni di squadra bisognerà sfoggiare ogni abilità per conquistare l’ambito trofeo e risultare il migliore ufficiale della più famosa scuola di piloti al mondo!

fonte: playgroundventures.com