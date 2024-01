News Cinema

Secondo quanto riportato da Puck News, Top Gun 3 sarebbe in fase di sviluppo e prevederebbe il ritorno di Tom Cruise.

Top: Gun 3 sarebbe in fase di sviluppo, secondo quanto riferito di recente, e coinvolgerebbe ancora una volta Tom Cruise. Soltanto poche ore fa, è stato reso noto il nuovo accordo che legherebbe l’attore di Mission: Impossible ad un nuovo capitolo cinematografico della Warner Bros. Discovery ma, secondo un nuovo report riportato da Puck News, l’attore volerà ancora una volta con Paramount Pictures.



Top Gun: Maverick: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Top Gun 3 sarebbe in fase di sviluppo con Tom Cruise: il report

Stando alle recenti indiscrezioni riportate da Puck News e non ancora confermate ufficialmente, il terzo capitolo di Top Gun dovrebbe riportare in scena non soltanto Tom Cruise, la cui presenza è indispensabile, ma anche altre star del cast di Top Gun: Maverick come Miles Teller e Glen Powell. Come riferito nel report in questione, il co-sceneggiatore di Maverick Ehren Kruger starebbe lavorando sulla sceneggiatura. Il terzo capitolo coinvolgerebbe ancora una volta i produttori Jerry Bruckheimer e David Ellison. Anche il regista di Top Gun 2 Joseph Kosinski dovrebbe figurare nel progetto, non si sa ancora se soltanto come produttore o anche in qualità di regista.

Al momento Paramount Pictures non ha confermato o smentito l’indiscrezione. Ma stando al report Top Gun 3 potrebbe essere il prossimo film di Tom Cruise dopo Mission: Impossible 8. Ragionando su un terzo film, per molti possibile già da tempo, sappiamo ad esempio che il regista Kosinski ha già suggerito in precedenza che esistono numerosi spunti per approfondire maggiormente la storia di Pete Maverick Mitchell interpretato ancora una volta da Tom Cruise.

C’è un’altra storia abbastanza avvincente tanto da riportarci sul set? Mi sembra che alla fine del film Maverick abbia ancora un po’ di benzina nel serbatorio. Non ha intenzione di fermarsi.

Il futuro di Tom Cruise è ricco di possibilità. Proprio di recente è stato reso noto che l’attore ha firmato un accordo non esclusivo con Warner Bros per realizzare nuovi contenuti originali e di franchising che dovrebbe guidare anche come protagonista. Con la Paramount, però, stando alle nuove voci di corridoio Cruise potrebbe riprendere uno dei suoi ruoli più amati. Nel frattempo attendiamo una conferma ufficiale.