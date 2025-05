News Cinema

Christopher McQuarrie collabora di nuovo con Tom Cruise in vista di Top Gun 3 ed offre un aggiornamento interessante sulla trama del terzo film.

Top Gun 3 continua ad offrire aggiornamenti. Soltanto poche settimane fa, era stato Tom Cruise a confermare che il terzo capitolo era in fase di sviluppo, seppur senza condividere dettagli specifici del prossimo film. L’attore è attualmente impegnato con il press tour di Mission: Impossible – The Final Reckoning che, stando alla scelta del titolo, dovrebbe essere l’ultimo del franchise con protagonista Ethan Hunt. Nonostante il suo destino sia ancora da definire, Tom Cruise è al lavoro sul terzo film di Top Gun e il regista di Mission: Impossible Christopher McQuarrie ha offerto un aggiornamento positivo in merito.

Top Gun 3, Christopher McQuarrie aggiorna sulla trama: “So già di cosa si tratta”

Interrogato su entrambi i progetti, a McQuarrie è stato chiesto se fosse più difficile elaborare una storia per un terzo capitolo di Top Gun rispetto a quella che l’ha preceduta in Top Gun: Maverick, arrivato al cinema dopo più di trent’anni dal precedente. Per il terzo film non verrà replicata l’attesa, siccome è già in fase di sviluppo. A detta di McQuarrie, la storia è stata già elaborata. Intervistato da Josh Horowitz, come riporta ComicBook, il regista ha spiegato:

È già in tasca. So già di cosa si tratta. Non è stato difficile, anche se credevo il contrario. È un buon punto di partenza: entri nella stanza e dici: ‘Dai, cosa facciamo?’. Ehren Kruger ha proposto qualcosa e io ho risposto 'Mmm, in realtà...'. Ne abbiamo parlato una volta e la struttura è lì, quindi no, non è difficile da decifrare.