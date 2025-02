Tony Roberts è morto: il braccio destro di Woody Allen aveva 85 anni

News Cinema

Il leggendario volto di Broadway Tony Roberts è morto all'età 85 anni. L'attore si è spento venerdì 7 febbraio nella sua casa di Manhattan, in seguito a complicazioni dovute a un cancro ai polmoni. Sul grande schermo, si è distinto nelle commedie di Woody Allen e in Serpico di Sidney Lumet.

Tony Roberts si è spento venerdì 7 febbraio 2024. L'attore aveva 85 anni e vanta una lunghissima e brillante carriera teatrale e cinematografica. A Broadway era una vera leggenda e sul grande schermo è apparso in fortunati classici quali Serpico (1973) di Sidney Lumet - nel quale ha recitato al fianco di Al Pacino - e Io e Annie (1977), di e con Woody Allen.

Nicole Burley, figlia di Roberts, ha informato il New York Times che suo padre è morto nella sua casa di Manhattan, New York. L'attore era da tempo malato di cancro ai polmoni ed è venuto a mancare per complicazioni legate alla malattia.

Tony Roberts, vita e carriera dell'amato caratterista

Roberts, figlio del conduttore radiofonico e televisivo Ken Roberts, è nato a New York il 22 ottobre il 1939. Dopo aver frequentato la High School of Music & Art di Manhattan, ottenne il suo primo ruolo a Broadway nel 1962, nello spettacolo Take Her, She's Mine. Il produttore teatrale David Merrick lo notò e lo scelse per la pièce Don't Drink the Water di Woody Allen e How Now, Dow Jones?, che gli valse la sua prima nomination al Tony.

Quello con Allen fu un incontro che cambiò la vita dell'attore. Il suo debutto cinematografico risale al 1971, con la commedia Un papero da un milione di dollari di Vincent McEveety. Ma l'anno seguente recitò in Provaci Ancora, Sam. L'iconica commedia con Diane Keaaton, tratta dalla nota pièce teatrale di Allen, fu solo la prima delle collaborazioni con il famosissimo regista. Quest'ultimo lo scelse anche per Stardust Memories (1980), Una commedia sexy di mezza estate (1982), Hannah e le sue sorelle (1986), Radio Days (1987) e soprattutto per Io e Annie (1977), uno dei film più amati nella filmografia di Woody.

Nel 1997, a proposito di Allen, Roberts ha dichiarato: "Sono sempre stato così vividamente il ragazzo che Woody ha scritto, che tutti nel settore, gli agenti di casting, per esempio, pensavano a me in quel modo. La persona che ero per Woody è una cosa difficile da cui liberarsi".

"Ci sono stati momenti in cui avrei voluto essere lui - ha ammesso nel 2014, a proposito del regista di Manhattan - Vorrei avere il suo dono, il suo genio e il suo cervello, che è qualcosa di cui godere… È un piacere stargli accanto. Non vorrei le sue nevrosi più profonde, ma non credo che lui vorrebbe le mie".

Sul piccolo schermo, si è distinto in alcuni episodi di Law & Order e di La Signora in Giallo. Negli USA, è noto anche per The Lucie Arnaz Show (1985), The Four Seasons (1984) e per la soap opera The Edge of Night (1965-66). Il suo ultimo ruolo, secondo IMdB, è stato nel film per la TV Dirty Dancing nel 2017. Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita privata: dal 1969 al 1975 è stato sposato con l'attrice Jennifer Lyons. Dalla loro unione è nata Nicole Burley.