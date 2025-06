Toni Servillo al Giffoni Film Festival: L'incontro con i giovani giurati il 21 luglio

News Cinema

Protagonista di tanti fim che hanno lasciato il segno, Toni Servillo torna a Giffoni per un dialogo con le nuove generazioni, tra arte, cinema e passione teatrale.

Il conto alla rovescia per la 55esima edizione del Giffoni Film Festival (dal 17 al 26 luglio) scorre. Manca solo un mese al via e oggi è arrivato un nuovo annuncio: il 21 luglio, il prestigioso festival del cinema dedicato ai più giovani accoglierà Toni Servillo, icona del panorama artistico italiano ed europeo. Sarà un'occasione straordinaria per i giovani giurati del festival, che potranno così confrontarsi con uno dei grandi protagonisti della scena contemporanea.

La carriera straordinaria di Toni Servillo

Servillo è molto più di un attore. È un simbolo, una voce autorevole e intensa che ha attraversato, trasformato e nobilitato il cinema e il teatro degli ultimi decenni. Con uno stile inconfondibile, capace di muoversi con eguale naturalezza tra la poesia e il potere, tra la tragedia e l’ironia, Toni Servillo ha costruito una carriera che è già leggenda. È stato tra i fondatori del Teatro Studio di Caserta e successivamente della cooperativa Teatri Uniti, contribuendo al rinnovamento della scena teatrale italiana. A teatro ha diretto e interpretato opere di Molière, Goldoni, Eduardo De Filippo, ma anche di autori contemporanei come Enzo Moscato e Giuseppe Montesano. Il grande pubblico lo ha conosciuto e amato grazie a interpretazioni cinematografiche iconiche, frutto di una lunga e fortunata collaborazione con registi come Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Mario Martone e Roberto Andò. È lui il gelido Titta Di Girolamo in Le conseguenze dell’amore, l’enigmatico Giulio Andreotti in Il Divo, lo spietato trafficante di rifiuti in Gomorra, il doppio segretario di partito in Viva la libertà, l’inconfondibile Jep Gambardella de La grande bellezza, l’irrefrenabile Eduardo Scarpetta in Qui rido io fino al più recente ruolo paterno e struggente in È stata la mano di Dio.

Servillo ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero: 4 David di Donatello, 4 Nastri d’Argento, 2 Premi EFA come miglior attore europeo. È anche stato inserito dal New York Times al sesto posto tra i 25 migliori attori del ventunesimo secolo.

L'incontro con i ragazzi a Giffoni

Il suo ritorno a Giffoni – l'ultima visita risale al 2020, in un'edizione non facile a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid – sarà un momento di forte emozione. Servillo incontrerà i giovani giurati provenienti da tutto il mondo, dialogando con ragazze e ragazzi e offrendo uno sguardo prezioso su una carriera costruita con rigore, passione e autenticità.