Tom Holland tra Odissea e Spider-Man Brand New Day: "È importante non perdere la voglia di giocare"
News Cinema

Tom Holland tra Odissea e Spider-Man Brand New Day: "È importante non perdere la voglia di giocare"

Domenico Misciagna
13

Tom Holland sta lavorando contemporaneamente su due grandi progetti: l'Odissea di Christopher Nolan e Spider-Man Brand New Day. Ha rilasciato qualche dichiarazione in merito alla Agence France-Presse.

Tom Holland tra Odissea e Spider-Man Brand New Day: "È importante non perdere la voglia di giocare"

L'estate 2025 si è rivelata molto proficua per Tom Holland, impegnato su due titoli che saranno fondamentali per la sua carriera: è infatti Telemaco nell'Odissea di Christopher Nolan, ma torna anche nei panni di Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day. Entrambi i lungometraggi usciranno nel luglio 2026 e sono in lavorazione in questo periodo, anche se Tom ormai è solo su Spider-Man. Chiacchierando con l'Agence France-Presse, il giovane attore ha discusso col sorriso anche di una campagna per la LEGO. Leggi anche James Bond, Tom Holland replica ai rumors sul suo casting: "Essere 007 è il sogno di ogni giovane attore britannico"

Tom Holland è sempre Peter Parker ma è entusiasta dell'Odissea con Nolan

Tom Holland è stato di recente protagonista della campagna Never Stop Playing per la LEGO, un minicorto in cui interpreta diversi personaggi e si chiede se sia davvero il caso di "smettere di giocare". Certo che no. Anche se la fama l'ha reso "più introverso", più in cerca di privacy, ha ritenuto opportuno prestare il suo volto alla pubblicità. Non è ancora entrato nella fase della vita in cui pensa ai figli (con Zendaya), però dice: "Tenere d'occhio l'accesso dei più giovani alla rete è molto importante. Di certo comprerò loro LEGO prima di comprar loro un telefono. È molto importante non perdere mai quella volontà di giocare".

Tom gioca comunque molto meno sui set dell'Odissea e di Spider-Man: Brand New Day. Del film di Nolan e del lavoro col grande regista, Holland conserva già un ricordo straordinario: "Il copione era il migliore che avessi mai letto. [...] Chris è un vero collaboratore. Sa quello che vuole... ma crea un ambiente in cui puoi proporre idee o costruirti il personaggio in una certa maniera." I fan l'hanno poi già visto su un carro armato, durante le riprese del nuovo Spider-Man, in un backstage condiviso dalla Marvel. Per lui, è come se la trilogia precedente non ci fosse mai stata: "Mi sembra come la prima volta. Ieri ero su quel carro armato giù per le strade di Glasgow, davanti a migliaia di fan, è stato fantastico, incredibile, eccitante, entusiasmante, mi è sembrata una cosa fresca, nuova."

Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
