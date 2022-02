Tom Holland: "Spider-Man No Way Home, la mia più grande ricompensa"

News Cinema

Tom Holland ha spiegato che cosa l'abbia reso più orgoglioso, in tutta l'esperienza di Spider-Man No Way Home e nell'accoglienza che ha avuto.

Tom Holland si è trovato al centro di un vortice che altri suoi colleghi sognano: il successo al boxoffice di Spider-Man No Way Home ormai si traduce in 1.740.000.000 di dollari raccolti nel mondo intero (il risultato più alto per un film della saga, e in periodo di pandemia!). In un'intervista con il Zoe Ball Breakfast Show della BBC, Tom Holland, che rivedremo tra poco sullo schermo con Uncharted il 17 febbraio, ha spiegato però cosa lo renda veramente fiero del suo terzo assolo come Peter Parker. Leggi anche Spider-Man No Way Home: Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire intervistati insieme per la prima volta

Tom Holland: "La reazione dei fan a Spider-Man No Way Home mi ha appagato"

Facile ironizzare sull'entusiasmo di Tom Holland per Spider-Man No Way Home: è stato pagato una bella cifra per interpretarlo, avrà con ogni probabilità percentuali sugli incassi stratosferici, e il film ha superato ogni possibile previsione ottimistica di successo. Eppure, come racconta lui stesso, c'è un aspetto che lo ha emozionato particolarmente.

È stato un periodo davvero interessante. Mentre facevamo il film, eravamo tutti piuttosto fiduciosi, sapevamo di avere per le mani qualcosa di molto speciale, ma non avremmo mai immaginato che lo fosse così tanto. Adesso lasciamo da parte il boxoffice, la cosa di cui sono più felice e anche più orgoglioso è come il film sia stato ben accolto dai fan. I video dei fan che guardano il film al cinema, quando compare Andrew e quando compare Tobey, sentire quell'energia nostalgica che attraversa tre generazioni di cinema... è stato molto appagante. È incredibile far parte di una cosa del genere.