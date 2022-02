Tom Holland è a Roma! L'attore presenta il suo nuovo film Uncharted

News Cinema

Uncharted arriverà al cinema il 17 febbraio e per la promozione del film Tom Holland ha fatto tappa a Roma.

Non ha ancora esaurito la sua corsa al cinema Spider-Man: No Way Home, il film dei record con 1,7 miliardi di dollari incassati nel mondo, che arriva un altro film con Tom Holland sempre targato Sony. Dal 17 febbraio sarà la volta di Uncharted, una storia di azione e avventura tratta dalla popolare e omonima saga di videogame per PlayStation. L'attore interpreta Nathan Drake, esperto ladro e cacciatore di tesori il quale accetta di unirsi a un certo Victor "Sully" Sullivan, con il volto di Mark Wahlberg, per andare alla ricerca dell'oro proveniente dalla circumnavigazione del globo di Ferdinando Magellano e custodito chissà dove. Il film è stato girato nei Babelsberg Studios di Berlino per gli interni e in Spagna per gli esterni, tra agosto e ottobre 2020 (con alcune fasi di riprese aggiuntive nel 2021). Il tour promozionale sta portando Tom Holland e il regista Ruben Fleischer in giro per l'Europa. Dopo essere stati a Barcellona e a Madrid, i due sono di passaggio da Roma.

Uncharted: Tom Holland e il regista Ruben Fleischer fanno tappa a Roma

"Azione e avventura sono sempre stati una caratteristica dei film per famiglie e avere l’opportunità di interpretare un eroe in un film d’azione è un sogno che si avvera". Esordisce con queste parole Tom Holland alla conferenza stampa italiana di Uncharted. Allestitito in un hotel di Roma con affaccio sul Colosseo, l'evento è stato organizzato da Sony Pictures in collabrorazione con Warner Bros che distribuisce il film nel nostro paese. Presenti insieme all'attore anche il regista Ruben Fleischer e i produttori Charles Roven e Alex Gartner. Queste alcune dichiarazioni di Holland durante l'incontro con i pochi presenti giornalisti presenti e altri collegati in diretta streaming.

"Mi considero un attore che presta attenzione ai dettagli" racconta Holland, "la mia versione di Peter Parker è nota per essere molto dinamica, dare i giusti movimenti mi aiuta molto e trascende l'impegno delle scene d’azione. Abbiamo parlato molto per capire come caratterizzare Nathan attraverso i movimenti. C'è stato un momento in cui le riprese di Uncharted e Spider-Man: No Way Home si sono incrociate, io passavo da un set all'altro e Amy Pascal [produttrice di Spider-Man, ndr] mi diceva di stare attento perché mi comportavo come un uomo e non come un teenager". Quella di Holland è una versione più giovane del Nate che vediamo nei videogame, dove voce e motion capture sono stati dati al personaggio dall'attore Nolan North, un eroe per gli sfegatati fan della saga. "Non ho avuto bisogno di parlare tanto con Nolan per capire come interpretare il personaggio, perché lui è stato così perfetto nei giochi che non c’era modo migliore per me per imparare a essere lui che giocare ai videogame" spiega Holland chiamando in causa anche il creatore della saga Neil Druckman, la cui approvazione sul progetto cinematografico era fondamentale.

È tanto bello risolvere gli enigmi nei videogame quanto è difficile crearli. È stato complicato trovare il modo di realizzarne di nuovi per il film affinché funzionassero per la storia.

Il regista Ruben Fleischer spiega che nell'adattamento di un fumetto, un gioco o un libro è molto importante il rispetto per il materiale originale. "I videogame di Uncharted hanno un un impatto visivo molto cinematico, ci sono incredibili sequenze d’azione ed è fantastica la dinamica tra i due protagonisti. Queste erano caratteristiche molti utili per la realizzazione di un film. Poi se hai Holland e Wahlberg sul set, il mio lavoro di trasposizione sullo schermo diventa molto facile". A parte la scena dell’aereo che si vede anche nel trailer che replica proprio quello che accade nel terzo videogame, "della saga preso soprattutto dallo humour, perché l'asticella che hanno raggiunto era talmente alta che abbiamo voluto prendere le distanze e raccontare una storia nuova, facendo vedere qualcosa di nuovo e mai visto sulle console di gioco" continua Fleischer.

Il regista poi si lancia in grandi complimenti nei confronti di Tom Holland, raccontando quanto sia stato "un grande stuntman eseguendo lui stesso molte delle scene acrobatiche del film, un valore aggiunto per l'esperienza immersiva che offre il film se si vede che è proprio lui quello in mezzo alle sequenze d'azione". Fleischer cita poi una serie di film e franchise che hanno in qualche modo influenzato lo spirito di Uncharted: I Goonies, Mission: Impossible, James Bond, Star Wars per la relazione tra Luke Skywalker e Han Solo che non è così lontana da quella di Nate e Sully, fino ad arrivare a Il tesoro della Sierra Madre del 1948.