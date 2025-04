Tom Hardy nel trailer italiano ufficiale di Havoc

News Cinema

Dal 25 aprile in streaming su Netflix il nuovo film diretto dal Gareth Evans di The Raid. Ecco trailer e trama ufficiali di Havoc.

Messi definitivamente in naftalina i panni di Venom, Tom Hardy sarà a breve su Paramount+ come protagonista di Mobland, nuova serie crime creata e diretta da Guy Ritchie, ma, come ben sanno gli appassionati, lo vedremo ancor prima su Netflix protagonista di un thriller d'azione che, dopo un po' di peripezie e di attese, sta per debuttare il prossimo 25 aprile sulla piattaforma.

Parliamo ovviamente di Havoc, film scritto e diretto dal regista gallese Gareth Evans, il regista di titoli assai noti agli appassionati del cinema di menare come The Raid e il suo sequel, e del folk horror Apostolo (anche questo targato Netflix). In Havoc Hardy interpreta il ruolo di un poliziotto disilluso che deve aprirsi un varco nel mondo della criminalità per salvare il figlio di un politico, finendo per portare alla luce una fitta rete di corruzione e complotti che attanagliano l'intera città. Questa la trama completa ufficiale:

Walker (Tom Hardy) è un detective disilluso che lotta per farsi strada nella malavita che minaccia di prendere il controllo dell'intera città. All'indomani di un traffico di droga andato storto, Walker si ritrova con diverse fazioni alle calcagna: un'organizzazione criminale vendicativa, un politico corrotto e i suoi colleghi poliziotti. Quando cerca di salvare il figlio del politico, il cui coinvolgimento nello spaccio di droga inizia a svelare una profonda rete di corruzione e complotti, è costretto a confrontarsi con i demoni del proprio passato.

Nel cast di Havoc, assieme a Tom Hardy, ci sono anche Jessie Mei Li, Justin Cornwell, Quelin Sepulveda, Luis Guzmán, Michelle Waterson, Sunny Pang, Jim Caesar, Xelia Mendes-Jones, Yeo Yann Yann, Timothy Olyphant e Forest Whitaker.

