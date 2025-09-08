Tom Hanks svela quale sia stata la scena più impegnativa ed estenuante della sua lunga carriera

News Cinema

Tom Hanks ha ricoperto una serie di ruoli difficili e fisicamente stancanti, ma se pensate che il film con la scena più faticosa da girare sia stato Castaway o Salvate Il Soldato Ryan, siete fuori strada. A togliere le forze a Tom Hanks ci ha pensato una semplice commedia per famiglie.

Nella sua lunga e gloriosa carriera Tom Hanks ha dovuto affrontare parecchie sfide, a cominciare dal dimagrimento imposto da Philadelphia e da Castaway, nel quale ha dovuto anche recitare con un pallone. Anche Salvate il Soldato Ryan e Captain Phillips non sono stati facili da girare, ma l'attore non si è mai perso d'animo e ha abbracciato con entusiasmo e buona volontà le grandi sfide. Eppure in tanti anni di cinema c'è stata un'occasione in cui ha quasi rimpianto la sua scelta professionale. Era piuttosto giovane all'epoca e quindi fisicamente più prestante, ma quando in Turner e il casinaro ha dovuto misurarsi con un cane enorme, e cioè un Dogo di Bordeaux, la sua resistenza è stata messa a dura prova. Hanks però ce l'ha fatta a gestire il simpatico molossoide, e pare che a fine lavorazione Tom e i cani impiegati per il film siano diventati grandi amici, il che dimostra la gentilezza e il buon cuore dell'uomo che è stato Forrest Gump.

La scena che ha devastato Tom Hanks in Turner e il casinaro

In un'intervista rilasciata a Collider durante la proiezione di Non così vicino, remake dello scandinavo Mr. Ove, Tom Hanks ha parlato di una particolare sequenza di Turner e il casinaro che per lui è stata un incubo. La scena prevedeva che Hanks accalappiass con due aste da presa il cane Hooch, che ovviamente opponeva resistenza, e che lo trascinasse fin nella sua macchina. Ecco il racconto dell'attore:

È stata la scena fisicamente più impegnativa, stancante e lunga che abbia mai fatto, e doveva essere vera. Non c'è neanche un accenno di CGI e non è stata usata nessuna controfigura. Eravamo soltanto io e Beasley, il cane che in quel momento interpretava Hooch. La scena veniva girata con diverse steady-cam, e quindi da angolazioni differenti, e la cosa estenuante era che c'eravamo sempre solo io e il cane. Era in tempo reale ed è durata ore, e, quando siamo arrivati alla fine, era come se mi avessero picchiato. In più la scena richiedeva un gran dispendio di energie, perché dovevo sembrare pietrificato dalla paura e nello stesso tempo impartire ordini al cane.

Il buon Beasley dev’essersi divertito parecchio a filmare questa scena, Hanks un po’ meno, dal momento che il cane pesava quasi quanto lui. In più Tom doveva dire le sue battute e non era in calzoncini o costume da bagno ma in giacca e cravatta. Infine la scena era in esterno e c'era il sole, e quindi la temperatura doveva essere tutt’altro che mite. Ecco perché, a riguardare il film, salta all'occhio quanto l'attore sia esausto una volta salito in macchina.

Diretto da Roger Spottiswoode, Turner e il casinaro è uscito nel 1989 e, insieme a Big, arrivato in sala un anno prima, ha consolidato il successo di Tom Hanks come protagonista di commedie per tutta la famiglia. L'ultimo film in cui abbiamo visto l'attore, seppur brevemente, è La Trama Fenicia di Wes Anderson, in cui condivideva una buffa scena con Bryan Cranston.