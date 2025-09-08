TGCom24
Schede di riferimento
Turner e il casinaro
Anno: 1989
4,5
Turner e il casinaro
Tom Hanks
Tom Hanks
News Cinema

Tom Hanks svela quale sia stata la scena più impegnativa ed estenuante della sua lunga carriera

Carola Proto

Tom Hanks ha ricoperto una serie di ruoli difficili e fisicamente stancanti, ma se pensate che il film con la scena più faticosa da girare sia stato Castaway o Salvate Il Soldato Ryan, siete fuori strada. A togliere le forze a Tom Hanks ci ha pensato una semplice commedia per famiglie.

Tom Hanks svela quale sia stata la scena più impegnativa ed estenuante della sua lunga carriera

Nella sua lunga e gloriosa carriera Tom Hanks ha dovuto affrontare parecchie sfide, a cominciare dal dimagrimento imposto da Philadelphia e da Castaway, nel quale ha dovuto anche recitare con un pallone. Anche Salvate il Soldato Ryan e Captain Phillips non sono stati facili da girare, ma l'attore non si è mai perso d'animo e ha abbracciato con entusiasmo e buona volontà le grandi sfide. Eppure in tanti anni di cinema c'è stata un'occasione in cui ha quasi rimpianto la sua scelta professionale. Era piuttosto giovane all'epoca e quindi fisicamente più prestante, ma quando in Turner e il casinaro ha dovuto misurarsi con un cane enorme, e cioè un Dogo di Bordeaux, la sua resistenza è stata messa a dura prova. Hanks però ce l'ha fatta a gestire il simpatico molossoide, e pare che a fine lavorazione Tom e i cani impiegati per il film siano diventati grandi amici, il che dimostra la gentilezza e il buon cuore dell'uomo che è stato Forrest Gump.

La scena che ha devastato Tom Hanks in Turner e il casinaro

In un'intervista rilasciata a Collider durante la proiezione di Non così vicino, remake dello scandinavo Mr. Ove, Tom Hanks ha parlato di una particolare sequenza di Turner e il casinaro che per lui è stata un incubo. La scena prevedeva che Hanks accalappiass con due aste da presa il cane Hooch, che ovviamente opponeva resistenza, e che lo trascinasse fin nella sua macchina. Ecco il racconto dell'attore:

È stata la scena fisicamente più impegnativa, stancante e lunga che abbia mai fatto, e doveva essere vera. Non c'è neanche un accenno di CGI e non è stata usata nessuna controfigura. Eravamo soltanto io e Beasley, il cane che in quel momento interpretava Hooch. La scena veniva girata con diverse steady-cam, e quindi da angolazioni differenti, e la cosa estenuante era che c'eravamo sempre solo io e il cane. Era in tempo reale ed è durata ore, e, quando siamo arrivati alla fine, era come se mi avessero picchiato. In più la scena richiedeva un gran dispendio di energie, perché dovevo sembrare pietrificato dalla paura e nello stesso tempo impartire ordini al cane.

Il buon Beasley dev’essersi divertito parecchio a filmare questa scena, Hanks un po’ meno, dal momento che il cane pesava quasi quanto lui. In più Tom doveva dire le sue battute e non era in calzoncini o costume da bagno ma in giacca e cravatta. Infine la scena era in esterno e c'era il sole, e quindi la temperatura doveva essere tutt’altro che mite. Ecco perché, a riguardare il film, salta all'occhio quanto l'attore sia esausto una volta salito in macchina.

Diretto da Roger Spottiswoode, Turner e il casinaro è uscito nel 1989 e, insieme a Big, arrivato in sala un anno prima, ha consolidato il successo di Tom Hanks come protagonista di commedie per tutta la famiglia. L'ultimo film in cui abbiamo visto l'attore, seppur brevemente, è La Trama Fenicia di Wes Anderson, in cui condivideva una buffa scena con Bryan Cranston.

Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
