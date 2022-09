Tom Hanks ha scritto un romanzo sul cinema e ritiene di aver fatto solo 4 bei film nella sua carriera

News Cinema

Si intitola "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece" il primo romanzo di Tom Hanks, uscirà l'anno prossimo. In un'intervista a People, l'attore racconta di aver fatto solo quattro bei film.

Quasi 100 titoli all'attivo, 2 premi Oscar, sei candidature e numerosi altri riconoscimenti per un uomo che è anche regista e produttore: eppure Tom Hanks, considerato uno dei più grandi attori viventi, non si prende molto sul serio e non ha ancora smesso di stupirci, a 66 anni compiuti. Uscirà infatti l'anno prossimo, il 9 maggio 2023, il suo primo romanzo (dopo la raccolta di racconti del 2017 "Tipi non comuni"), che ha un titolo bellissimo e significativo (nonché leggermente ironico): "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece", che in italiano vuol dire più o meno "la realizzazione di un altro grande capolavoro del cinema hollywoodiano". E in un'intervista in proposito rilasciata a People ha dichiarato di non pensare di averne fatti molti nella sua carriera.

Tom Hanks: un primo romanzo e 4 grandi film

Tom Hanks nell'intervista a People, rilasciata per annunciare il titolo e l'uscita del suo libro, ha parlato dell'ispirazione per la storia e di come la sua stessa carriera sia un elemento importante della trama. Il romanzo racconta la storia della produzione di un film di supereroi, da quando viene scritto il fumetto a quando Hollywood ci mette sopra le sue avide mani. Questo ha detto Tom Hanks in proposito alla sua idea del cinema:

Nessuno sa come viene fatto un film, anche se tutti pensano di saperlo. Ho fatto una marea di film (e quattro tra questi sono piuttosto belli, credo) e mi meraviglio ancora per come i film vengano fuori. Dalla scintilla di un'idea alla scintillante immagine sullo schermo, tutto il procedimento è un miracolo. Fare film è un lavoro molto duro per un periodo di tempo molto lungo, che consiste in molti momenti di gioia contrapposti ad un numero equivalente di momenti di disprezzo di sé. È il lavoro più bello del mondo e la fatica più frustrante che conosco.

Siamo già curiosi di leggere il libro, che avrà sicuramente un'edizione italiana, ma ancora di più lo saremmo di sapere quali sono i quattro film che Hanks salva tra i tanti che ha interpretato in carriera. Di sicuro ci saranno quelli che gli hanno dato l'Oscar, Philadelphia e Forrest Gump, probabilmente anche Salvate il soldato Ryan e poi... a meno che, come spesso accade con lui, non si sia trattato di una battuta fatta per falsa modestia.

