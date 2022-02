Tom Hanks, Eric Roth e Robert Zemeckis: il trio di Forrest Gump porterà al cinema il graphic novel Here

News Cinema

Quasi 30 anni dopo il premio Oscar Forrest Gump, Tom Hanks, Robert Zemeckis ed Eric Roth tornano a collaborare per un nuovo film, stavolta tratto da un graphic novel, Here, che si svolge tutto in una stanza.

Nel 1995 Forrest Gump, diretto da Robert Zemeckis, sceneggiato da Eric Roth e interpretato da Tom Hanks, vinse 6 importanti Oscar, tra cui quelli per il miglior film, il protagonista, il regista e la sceneggiatura non originale. A distanza di tanti anni questo magico trio sta per riformarsi per un nuovo progetto, intitolato Here e tratto da un graphic novel.

Tom Hanks, Robert Zemeckis, Eric Roth e Here

Here è un graphic novel di Richard McGuire, pubblicato nel 2014, che si svolge in una sola stanza e racconta eventi avvenuti in quel luogo nel corso di cintinaia di migliaia di anni. Un progetto insomma estremamente diverso dal "dinamico" Forrest Gump, questo che dopo tanti anni riunisce i talenti di Tom Hanks, Eric Roth e Robert Zemeckis.

Nel corso degli anni Hanks ha lavorato con Zemeckis e Roth separatamente: col primo in Cast Away, The Polar Express e nell'imminente Pinocchio (per Finch, Zemeckis è stato produttore esecutivo), mentre Roth - quest'anno candidato all'Oscar per Dune - ha scritto la sceneggiatura di Molto forte, incredibilmente vicino. Vediamo se anche stavolta i tre coglieranno nel centro con questo insolito progetto, di cui aspettiamo di sapere di più.

Qualche curiosità su Here

La prima versione della storia di Richard McGuire, Here, è stata pubblicata sulla rivista RAW nel 1989, e contava solo sei pagine. In seguito l'autore l'ha sviluppata nel libro, lavorandoci per quindici anni. Oggi esiste anche un'edizione interattiva in ebook che permete al lettore di mescolare e scegliere il corso degli eventi, una storia considerata rivoluzionaria nel suo genere.

(foto Tom Hanks di Dick Thomas Johnson, Wikipedia; foto di Here dal graphic novel di Richard McGuire)