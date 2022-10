Tom Hanks è Otto Anderson nel trailer di Non così vicino

News Cinema

Debutterà nei cinema italiani il prossimo 16 febbraio Non così vicino, il film con Tom Hanks, remake americano dello svedese Mr. Ove, a sua volta basato sul romanzo di Fredrik Backman "L'uomo che metteva in ordine il mondo".

Nel 2015 il regista svedese Hannes Holm aveva adattato il best seller internazionale di Fredrick Backman "L’uomo che metteva in ordine il mondo", pubblicato in Italia da Mondadori, girando un film intitolato Mr. Ove, capace di vincere l'EFA come miglior commedia.

Ora quel film ha un remake hollywoodiano, che vede dietro la macchina da presa Marc Forster, e come protagonista, al posto di Rolf Lassgård, il celebre e amato Tom Hanks. Sarà lui, quindi, il burbero vedovo protagonista di Non così vicino, storia di un uomo che imparerà ad ammorbidirsi e ad amare di nuovo la vita grazie all'incontro con una nuova vicina di casa.

Non così vicino debutterà nei cinema italiani il prossimo 16 febbraio.

Ecco trailer, trama e poster del film.

Non così vicino: il trailer e la trama ufficiale del film con Tom Hanks

Non Così Vicino: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Tratto dal comico e commovente bestseller “L'uomo che metteva in ordine il mondo”, Non Così Vicino racconta la storia di Otto Anderson (Tom Hanks), un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un'improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.