Tom Cruise vs. Brad Pitt, sfida epica al box office? Potrebbe accadere prima del previsto

Sembra che molto presto le due leggende di Hollywood Tom Cruise e Brad Pitt potrebbero sfidarsi a colpi d'incassi! Con il via libera ai sequel di Top Gun: Maverick e World War Z, nulla è da escludere... ma la concorrenza al botteghino sarebbe vantaggiosa per entrambi?

L'agone professionale fra Tom Cruise e Brad Pitt potrebbe sbloccare un nuovo livello prima del previsto. Dopo un sorprendente cambio di rotta annunciato dalla Paramount Pictures, infatti, i due divi probabilmente affronteranno una sfida inedita: un testa a testa al botteghino. Ma andiamo con ordine. David Ellison, CEO di Skydance Media e figlio del magnate della tecnologia Larry Ellison, ha infatti annunciato che, in cantiere, ci sono rivoluzionarie novità per la storica casa di produzione.

The Hollywood Reporter ha recentemente fatto cenno ad alcune sorprendenti rivelazioni condivise durante una conferenza stampa in cui è stata data la massima importanza a Top Gun 3, il sequel di Top Gun: Maverick. "Una delle nostre massime priorità è riportare la Paramount a essere la destinazione numero uno per gli artisti e i registi più talentuosi al mondo - ha dichiarato Ellison - I grandi registi realizzano grandi film".

Il co-presidente di Paramount Pictures, Josh Greenstein, ha rivelato che diversi franchise saranno una priorità per la Paramount, tra cui, a sorpresa, World War Z! L'horror datato 2012 con Brad Pitt avrà un sequel, ma non è tutto. Lo studio spera di distribuire 15 film di alto profilo all'anno, per poi, in seguito, arrivare a 20. Con questo cambio di rotta, l'azienda potrebbe potenzialmente distribuire Top Gun 3 insieme a World War Z 2... e ricavare enormi profitti da entrambi i film.

Uno scontro al box office tra Tom Cruise e Brad Pitt sarebbe un evento senza precedenti, ma anche un modo redditizio per aumentare la concorrenza in termini di incassi, spingendo i fan a schierarsi. La Paramount Pictures potrebbe trovarsi di fronte a una situazione vantaggiosa per tutti, se decidesse di far affrontare Cruise e Pitt al cinema. Basti pensare al clamore suscitato dalla possibilità che le due leggende di Hollywood, in un prossimo futuro lavorino di nuovo fianco a fianco in un sequel/crossover tra il recente F1 di Joseph Kosinski e il cult degli Anni Novanta Giorni di Tuono, diretto da Tony Scott.

World War Z 2: Brad Pitt sopravviverà ancora una volta all'apocalisse zombie?

Alla fine di World War Z, Gerry Lane, interpretato da Brad Pitt, fa una scoperta sorprendente. Intuisce che gli zombie non attaccano le persone affette da una malattia grave ma curabile. Questo avviene perché il virus ha bisogno di un ospite sano per sopravvivere. Così, per testare la sua teoria, si inietta un agente patogeno vivo. Incredibilmente il piano funziona, e le scene finali di World War Z mostrano gli umani che combattono contro le orde di zombie e cercano di riconquistare le loro città.

L'horror ha dimostrato che l'umanità ha sempre una possibilità per combattere. Secondo i primi rumor, il sequel in arrivo riprenderà da dove si era concluso il film diretto da Marc Forster e metterà in mostra lo spirito combattivo e la resilienza dell'homo sapiens contro gli zombie, che saranno ancora più letali.

Paramount Pictures si affida ai veterani di Hollywood per rimanere a galla

C'è aria di cambiamento alla Paramount Pictures e sembra che faranno affidamento sui veterani di Hollywood per sequel e storie originali. David Ellison ha aggiunto carne al fuoco svelando che, per quanto riguarda lo streaming, il creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, diventerà un punto di riferimento per lo studio. "È letteralmente un genio unico con un curriculum impeccabile. Se possiamo far sì che questa sia la sua casa finché vorrà raccontare storie, lo faremo".

Con grandi nomi come Brad Pitt, Tom Cruise e Taylor Sheridan dalla sua parte, sembra che la strategia dell'azienda per i suoi progetti futuri includa puntare su un cast stellare. Lo studio, si diceva, lavorerà su storie e serie originali, oltre a realizzare sequel e revival di vecchi franchise. Non resta che aspettare e scoprire se questa nuova direzione della Paramount Pictures si rivelerà vincente.