Tom Cruise sarà uno dei quattro personaggi del mondo del cinema a ricevere un Oscar Onorario durante il Governors Ball. Con quattro candidature, l'attore non aveva mai vinto un Academy Award.

Tom Cruise riceverà l’Oscar Onorario alla Carriera. La notizia arriva, naturalmente, dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che ha annunciato che la star hollywoodiana stringerà fra le mani il prezioso riconoscimento durante la cerimonia dei Governors Awards, che è giunta alla sedicesima edizione e che si svolgerà domenica 16 novembre a Hollywood, Los Angeles. Insieme a Cruise verranno premiati l’attrice e coreografa Debbie Allen, lo scenografo Wynn Thomas e la cantante Dolly Parton, a cui andrà il Jean Hersholt Humanitarian Award.

Oscar Onorario alla Carriera, che è a tutti gli effetti un Oscar, anche nell’aspetto, viene consegnato per celebrare coloro che, nel corso della propria carriera, hanno dato un contributo straordinario all’arte cinematografica, in qualsivoglia ruolo, facendo così un dono prezioso all’Academy. Il Jean Hersholt Humanitarian Award, invece, è destinato a chi ha sostenuto con passione e impegno una o più cause umanitarie.

Per Tom Cruise l'Oscar Onorario alla Carriera è il primo Oscar

Amato e venerato in tutto il globo terracqueo per il suo talento e le sue acrobazie nella saga di Mission: Impossible, che si è appena conclusa con Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise riceverà, il 16 novembre, il suo primo Academy Award. L’attore è stato candidato alla statuetta dorata in 4 occasioni, ma è sempre stato battuto dai suoi avversari.

La prima nomination, come miglior attore protagonista, è arrivata nel 1990 per Nato il quattro luglio. La seconda, per lo stesso trofeo, nel 1997 per Jerry Maguire. Nel 2000 è stata la volta della candidatura come miglior attore non protagonista per Magnolia, mentre nel 2023 Top Gun: Maverick, di cui il nostro era produttore, ha gareggiato per il titolo di miglior film.

Nella motivazione dell’Oscar Onorario alla Carriera si legge che Tom Cruise è “Uno degli attori più famosi e di maggiore incasso di tutti i tempi” e si sottolinea il suo sostegno all’esperienza cinematografica in sala e il suo aver risollevato le sorti proprio del cinema durante il difficile periodo del Covid. Tom ha il merito di non aver usato controfigure nelle scene più spericolate dei film di Mission: Impossible e, oltre a ricordare le sue nomination, il sito dell’Academy cita altre sue performance memorabili, in Risky Business, Codice d’onore, Intervista col vampiro, Eyes Wide Shut, Vanilla Sky e la saga di Mission: Impossible.