Tom Cruise popcorn alla mano per Twisters con Glen Powell

di Domenico Misciagna 09 luglio 2024 7

Tom Cruise continua a sostenere i film altrui, in nome dell'esperienza in sala: dopo aver creato involontariamente il fenomeno Barbenheimer dell'anno scorso, sponsorizza Twisters con Glen Powell, già suo collega in Top Gun Maverick.