Tom Cruise girerà nello spazio per davvero, è confermato

Donna Langley della Universal ha confermato che c'è un progetto per un film dove Tom Cruise si muoverà nello spazio, di persona. Sul serio.

Se n'era parlato tanto tempo fa, ipotizzando un progetto combinato di Tom Cruise e James Cameron, ma ora pare che stia prendendo forma sul serio un film in cui Tom visiterà lo spazio... sul serio, girando davvero fuori dal Pianeta Terra. Una follia confermata da una delle componenti del consiglio di amministrazione della Universal, Donna Langley. Leggi anche Mission Impossible: Tom Cruise potrebbe non lasciare la saga dopo l'ottavo film, lo dice Christopher McQuarrie

Tom Cruise nello spazio con Elon Musk, Tesla e la Universal

Pare abbia due anni il progetto per un film Universal che prevede un'intera sezione non solo ambientata nello spazio, ma letteralmente girata sul serio nello spazio: Tom Cruise e il regista Doug Liman, che l'ha diretto in Edge of Tomorrow e Barry Seal, avrebbero infatti in mente una storia che, pur svolgendosi essenzialmente sulla Terra, prevede un climax nello spazio, da girare sul posto! Non è un'impresa semplice nemmeno per una major come la Universal, che per questo salto nel vuoto intende stipulare un accordo con la Tesla di Elon Musk. Tom Cruise, neosessantenne, è fresco del trionfo assoluto di Top Gun: Maverick (1.480.000.000 dollari d'incasso per 170.000.000 di costo), banco di prova per tecnologie che sarebbero utili per questa follia, tra cui la messa a punto di cineprese ad alta definizione azionabili dagli stessi attori, estremamente maneggevoli. Tom entrerebbe in questo caso a pieno titolo nel Guinness dei Primati. Donna Langley della Universal spiega alla BBC cosa abbiano in mente...

Tom Cruise ci porterà nello spazio. Il piano è quello. Abbiamo in sviluppo un progetto grandioso con Tom, si prevede che faccia proprio quello! Porterà un razzo su una stazione spaziale e si girerà lì, potrebbe essere il primo civile a farsi un giro nello spazio, fuori dalla stazione spaziale.