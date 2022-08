Tom Cruise e Christopher McQuarrie riportano al cinema Les Grossman e hanno in programma tre film

News Cinema

Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie stanno lavorando non a un solo film ma a tre progetti distinti. Almeno uno avrebbe come protagonista, o comunque fra i personaggi, il mitico Les Grossman, il perfido e isterico produttore che l'attore aveva interpretato in Tropic Thunder.

Torniamo a parlare del misterioso nuovo progetto che riporterà a lavorare insieme Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie dopo Mission: Impossible Dead Reckoning - Part 2, che è attualmente in lavorazione. McQuarrie, giorni fa, lo aveva definito "più insidioso" di Top Gun: Maverick, e così dovrebbe essere, solo che abbiamo appena appreso che in realtà la coppia creativa sta buttando giù idee per addirittura tre film, uno dei quali è un musical.

I nuovi progetti di Tom Cruise e Christopher McQuarrie

Ma andiamo con ordine. Deadline ci informa che una delle nuove fatiche di Tom Cruise e Christopher McQuarrie è un film d'azione che potrebbe, anzi dovrebbe, dare l'avvio a un redditizio franchise, e che a questo punto sarebbe il film "insidioso".

Il secondo, invece, viene descritto come un musical con canzoni e numeri di ballo, genere lontanissimo da tutto ciò che Tom Cruise ha fatto nell'ultimo decennio. Ricordiamo però che, nel 2012, l'attore aveva recitato e cantato nel musical Rock of Ages, nel quale era la rockstar super sexy e super corteggiata Stacee Jax.

Il terzo - e questa è un'informazione preziosa e che ci rende oltremodo felici - riguarda il ritorno di uno dei personaggi più spassosi e riusciti di Cruise: Les Grossman.

Leggi anche Mission Impossible: Tom Cruise potrebbe non lasciare la saga dopo l'ottavo film, lo dice Christopher McQuarrie

Il ritorno di Les Grossman

Per chi non lo sapesse, Les Grossman è un produttore dall'aspetto non proprio gradevole e dai modi bruschi e tirannici che appartiene alla bizzarra galleria di individui che popolano Tropic Thunder, commedia di Ben Stiller del 2008 interpretata anche da Robert Downey Jr., Jack Black, Matthew McConaughey e dallo stesso Stiller. Satira action sulla stupidità di una certa Hollywood, Tropic Thunder ha rilanciato la carriera di Tom dopo una battuta d'arresto dovuta alla sua ossessione per Scientology e al suo bizzarro comportamento nei confronti dell'ex moglie Katie Holmes. Anche per questo l'attore è tornato a interpretarlo ancora, ad esempio in occasione degli MTV Movie Awards del 2010.

Nel creare Grossman, Tom Cruise si era ispirato a una serie di produttori senza scrupolo incontrati in tanti anni di cinema, e la cosa più divertente del film era la scena dei titoli di coda, nella quale Les ballava, e ballava davvero bene. Ora, è parecchio tempo che si parla di uno spin off di Tropic Thunder dedicato a Les Grossman. Deadline tuttavia scrive che non è detto che Grossman abbia un film tutto per sé e che il personaggio potrebbe apparire sia nel musical che nel terzo progetto citato. Quello che è certo è che Tom Cruise è fissato con Les.

Viene da chiedersi, a questo punto, se l'eventuale standalone vedrà Les Grossman condannato per il suo comportamento ingiusto o meno. Probabilmente un po’ la dovrà pagare, visti i loschi figuri che hanno portato alla nascita del #MeeToo e l'attenzione che viene prestata ai piccoli e grandi molestatori. In ogni modo, da tutto questo si evince - ma lo sapevamo già - che Tom Cruise e Christopher McQuarrie sono un duo artistico fenomenale, quindi aspettiamoci da loro solo cose belle.