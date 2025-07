Tom Cruise e Ana de Armas in Deeper: dirige Doug Liman, si potrebbe girare in agosto, ma il film per la Warner costa troppo

News Cinema

Ufficializzato Deeper, nuova impresa dell'infaticabile Tom Cruise, sott'acqua con Ana de Armas in un thiller dalle venature fantastiche. Tom lavora ancora una volta col regista Doug Liman, dopo Edge of Tomorrow e Barry Seal. Quando uscirà? Dipende dall'inizio delle riprese: in teoria ad agosto, ma ci sarebbero problemi di budget.

Dopo le apnee di Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise è pronto per un altro tuffo negli abissi nel thriller sovrannaturale Deeper, al fianco di Ana de Armas, per la regia di Doug Liman. Il film è stato ufficializzato e si dovrebbe girare già a partire da agosto, se non fosse che la Warner Bros. starebbe frenando sul budget che Cruise e Liman vorrebbero per il progetto: troppo alto, e secondo il sito Puck News la Universal Pictures sarebbe entrata nelle trattative per rilevarlo con la promessa dell'adeguato finanziamento. Chi la spunterà? Leggi anche Tom Cruise riceverà l'Oscar Onorario alla Carriera

Deeper, il thriller sovrannaturale con Tom Cruise e Ana de Armas sta per partire?