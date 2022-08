Tom Cruise, Christopher McQuarrie e il mistero del nuovo film

News Cinema

In un podcast, il regista dei Mission Impossible, Christopher McQuarrie, suggerisce che la collaborazione con Tom Cruise proseguirà con un film diverso, lasciandoci qualche indizio...

Tom Cruise e il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie sono ormai una coppia artistica consolidata, oltre che grandissimi amici: a parte i Mission: Impossible, pare che nel loro futuro ci sia in ballo un nuovo progetto che non avrebbe a che fare con marchi consolidati o saghe preesistenti. McQuarrie, chiacchierandone col podcast Light the Fuse, ha suggerito qualcosa...

Tom Cruise in un prossimo film "più insidioso", secondo Christopher McQuarrie

Christopher McQuarrie, vincitore dell'Oscar per la sua sceneggiatura dei Soliti sospetti, ha diretto Tom Cruise negli ultimi Mission: Impossible e nel prossimo Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1 (nelle sale nell'estate 2023), oltre che nel primo Jack Reacher - La prova decisiva. Al di là di questo, il suo nome compare come cosceneggiatore e coproducer di altri film della star neosessantenne, compreso l'ultimo trionfale Top Gun Maverick. Insomma, McQuarrie e Cruise sono ormai da più di dieci anni soci e amici inseparabili, e non stupisce sapere da McQuarrie che da questa forte intesa nascerà il prossimo film dell'attore, a quanto sembra slegato da saghe e marchi consolidati. Al podcast Light the Fuse, Christopher ha lasciato parole criptiche da interpretare...

Diciamo che è top secret, ma non ci sono micce o fusoliere. Oh, non è vero, qualche fusoliera c'è! È una cosa di cui abbiamo parlato per lungo tempo. È molto al di là delle cose in cui siete abituati a vedere Tom. È il tipo di cosa che a me piace un sacco. È un po' di più nelle mie corde. Però si alimenta di tutto quello che abbiamo imparato in questo tragitto insieme, cioè fare film con sempre più emozioni, sempre più ricchi di reali esperienze emotive. È quello che provi quando guardi Top Gun, io e Tom spremiamo la vostra adrenalina, per tirar fuori ogni emozione. Ora applicheremo tutto questo a qualcosa di più... insidioso.