Todd Haynes Presidente di Giuria della Berlinale 2025

L'annuncio è arrivato oggi. La 75esima edizione del Festival di Berlino si terrà dal 13 al 23 febbraio prossimi.

Sarà Todd Haynes, il regista americano di film splendidi come Safe, Lontano dal paradiso, Io non sono qui, Carol o l'ultimo May December, il Presidente della Giuria Internazionale del Festival di Berlino 2025, che si terrà dal 13 al 23 febbraio prossimi.

Ecco come ha commentato la nomina Tricia Tuttle, nuova direttrice della Berlinale, succeduta a Carlo Chatrian, che ora è a sua volta diventato direttore del Museo Nazionale del Cinema.

“Todd Haynes è uno scrittore e regista dal talento folgorante e dalla gamma impressionante; il suo corpus di opere è al tempo stesso stilisticamente versatile ma anche inconfondibilmente suo. Da quando il suo primo lungometraggio Poison ha vinto il TEDDY AWARD nel 1991, la Berlinale ha seguito e amato il suo cinema, e siamo felicissimi di averlo come Presidente della Giuria Internazionale per la nostra 75a edizione”.