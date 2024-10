Titanus Production, una start-up con 120 anni di storia: intervista alla CEO Maria Grazia Saccà che racconta il nuovo corso

News Cinema

Con un'esposizione alla Festa del Cinema di Roma che raccoglie una parte delle locandine originali e manifesti di film che hanno fatto la storia della società, la Titanus festeggia i suoi primi 120 anni. Parliamo dell'eredità di questo tesoro culturale e della nuova divisione Titanus Production con la CEO Maria Grazia Saccà.

Bisogna risalire agli albori del cinema muto per trovare la data di fondazione della Titanus. Siamo ben oltre il secolo di vita per la società cinematografica fondata da Gustavo Lombardo nel lontano 1904, un periodo vissuto con passione e innovazione. Grazie a Titanus sono stati prodotti titoli che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale come Il gattopardo, La ciociara e Rocco e i suoi fratelli.

Il percorso della società di produzione iniziato con Gustavo, proseguito con Goffredo e oggi con Guido, è la testimonianza di come la visione imprenditoriale e artistica della famiglia Lombardo abbia potuto perdurare nel tempo, adattandosi ai cambiamenti e continuando ad influenzare generazioni di spettatori e filmmaker.

Titanus è pronta a scrivere nuovi capitoli della sua storia attraverso Titanus Production, la divisione indipendente dedicata alla produzione di film, documentari, serie nazionali e internazionali. La recente ristrutturazione ha portato la unit Titanus Production ad essere guidata da Maria Grazia Saccà con una struttura operativa completamente rinnovata. La società ha già iniziato a stringere partnership di co-produzioni internazionali ed offre i propri servizi come service sul territorio italiano. Alla 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma, è stata presentata un’esclusiva Mostra nel Foyer della Sala Petrassi. L’esposizione raccoglie una parte rappresentativa delle locandine originali e manifesti di film provenienti direttamente dalla sede di Casa Titanus, ed è stata anche l'occasione parlare proprio con la CEO Maria Grazia Saccà.

Maria Grazia, come hai accolto la nomina alla direzione di Titanus Production?

Titanus è un’azienda storica. Io avevo lavorato con loro, molti anni fa. Avevo fatto l’assistente alla regia di un loro film, sia come produttore per Mediaset sull’ultima produzione di Goffredo Lombardo, “Sacco e Vanzetti”, per Canale 5.

Titanus è un caposaldo della produzione italiana, se non si conosce Titanus non si conosce il cinema. È stata per me una sorpresa essere chiamata per questo ruolo ed è sorprendente anche come il destino a volte ritorni sui propri passi. È uno dei grandi marchi italiani che è riuscito ad attraversare i decenni. Il merito è della famiglia Lombardo, tra le prime a capire che un marchio potesse avere un valore in sé, di affidabilità e di riconoscibilità presso il pubblico. Per me è una gioia e un orgoglio lavorare per questo grande marchio italiano che, attraverso i propri film, ha esportato nel mondo la nostra tradizione e la nostra identità culturale ed è una grande responsabilità lavorare qui per rinnovarla.



Considerata l’eredità di questi lunghi 120 anni di film, quali sono le strategie che Titanus Production vuole attuare rispetto alle nuove produzioni?

La library Titanus parte da lontano, inizia con il cinema muto e arriva fino a oggi. Tutti i cambiamenti che hanno attraversato la società e le generazioni si sono trasferiti nelle produzioni Titanus. Titanus Production è una divisione nata un anno e mezzo fa e noi, di fronte a questo patrimonio di capolavori, di fronte a questa eredità, ci approcciamo con umiltà cercando di proseguire una tradizione precisa: la ricerca dell’innovazione.

Titanus è sempre stata all’avanguardia e in questo settore che ultimamente ha faticato a portare novità, noi vogliamo produrre opere fuori dal coro, vogliamo continuare a essere innovativi. Non siamo soltanto un hub di rielaborazione di property del passato, abbiamo in fase di studio anche progetti originali. Per esempio, con l’opera prima Elena la matta siamo in fase di finanziamento e dovremmo andare in produzione il prossimo anno.

Per le property, Piedone è la nostra prima rielaborazione. È un reboot e pensiamo che sia fedele nello spirito ai film di Piedone con Bud Spencer. Abbiamo poi La ciociara, una serie scritta da Stefano Rulli e Sandro Petraglia, che ha un trattamento molto bello. C’è un grande appetito all’estero per i questi titoli, le società straniere rispondono immediatamente e questa è una bella apertura che ci consente di allargare subito gli orizzonti al mercato internazionale. I nostri sono prodotti italiani, realizzati in Italia da crew italiane, che trovano un forte interesse in altri paesi. Abbiamo titoli della library che sono conosciuti molto bene all’estero, a volte più di quanto li conosciamo noi stessi.



Titanus Production ha anche interesse a partecipare come co-produttore a progetti stranieri? Oppure in veste di service production?

Sì, Titanus Production può diventare partner di progetti stranieri che hanno, ad esempio, elementi legati all’Italia. La nostra casa di produzione può partecipare direttamente come co-produttore oppure intervenire collaborando come service production. C’è interesse nel girare in Italia perché il tax credit è conveniente, lo sappiamo, e una società estera in cerca di un partner italiano si sente immediatamente tranquilla di fronte a un casa di produzione come la nostra che ha 120 anni di storia. E anche in Titanus Production siamo tutte persone con una solida esperienza alle spalle.

Stiamo ragionando in questi termini su almeno un paio di progetti che sono arrivati a noi da produzioni straniere. Una società tedesca ci ha presentato un progetto bellissimo, di cui non posso parlare in questo momento, e stiamo discutendo su un possibile sviluppo. Germania e Stati Uniti sono i paesi con i quali stiamo avendo più interazioni.



Sulla base della tua esperienza, quali valori attraggono in Italia le produzioni straniere?

Gli stranieri sono attratti dalla nostra storia, come anche da quella greca, che sono le fondamenta per la cultura europea. Dagli americani percepisco lo stupore e quasi una soggezione di fronte alla nostra cultura così antica, così stratificata che ha tantissimo da offrire. La curiosità per il lato esotico della nostra storia millenaria che loro non hanno. Allo stesso tempo gli americani sanno di essere i più bravi del mondo a fare questo lavoro e desiderano molto farlo in Italia. In tutti i modi, venendo qui a girare, collaborando o co-producendo. Questa è una cosa stupenda.



C’è ancora una distanza tra le nostre realtà. In fondo non ci sono tante occasioni di lavoro comune. È una distanza che andrebbe colmata perché loro muoiono dalla voglia di lavorare qui da noi. Se si trovasse il modo di costruire un ponte che possa andare oltre le sole produzioni esecutive, avremmo qualcosa di prezioso che resterebbe come valore immateriale. C’è anche un’inevitabile distanza tra i due modelli di business e avvicinarli non è facile. Ci sono però rispetto, ammirazione e desiderio di lavorare nel nostro paese. Non mi capita mai di trovare disinteresse quando parlo con professionisti americani. C’è sempre un tentativo di capire come si potrebbe avviare una collaborazione.



Con la Germania c’è una solidarietà culturale molto forte, c’è confidenza, vicinanza. Possiamo riuscire a costruire rapporti stabili con le società tedesche, abbiamo reciproca ammirazione e reciproco rispetto. Su questi sentimenti non abbiamo ancora eretto delle infrastrutture che poi consentano di lavorare stabilmente insieme, ma è anche vero che il mondo si è rimpicciolito soltanto negli ultimi venti anni e tutto questo processo di internazionalizzazione è recente.



Fino a venti anni fa co-produrre era una cosa completamente diversa, quasi avventurosa. In TV le co-produzioni erano poche e in quasi tutte c’era la Rai. Non c’erano quei progetti che oggi potremmo chiamare “vanity project”, non c’era continuità né stabilità. La tecnologia nel frattempo ha avvicinato i paesi e gli scambi commerciali e, per quanto il processo co-produttivo si sia accelerato, si tratta pur sempre di un fenomeno recente soprattutto per l’Italia.

Ci sono state produzioni determinanti negli anni recenti che hanno aperto un varco intensificando le collaborazioni internazionali?

Negli ultimi hanno abbiamo visto progetti molto belli che hanno rispolverato l’identità italiana. Penso a L’amica geniale, per esempio. La forza dell’identità italiana è quella di avere un appeal a livello globale. Hanno dato un sostanziale contributo anche gli stranieri stessi che desiderano venire qui a girare. Quello che ha fatto la serie White Lotus per il nostro mercato non ha prezzo. Certo, si tratta di una forma idealizzata dell’Italia, almeno dal punto di vista paesaggistico. Chiaramente da noi non è tutto bellissimo, tutto stupendo, tutto lussuoso, ma si è creata una significativa curiosità ed è stata tracciata una strada che ha iniziato a rendere più riconoscibile il valore dell’ambientare una storia in Italia.



Per molto tempo è stato difficile trovare storie italiane, francesi, tedesche, americane che potessero interessare spettatori di paesi diversi e, in questo senso, il ruolo delle piattaforme streaming è stato determinante nell’avvicinare il pubblico alle altre culture. Ora il valore delle storie locali, spagnole o coreane che siano, è riconosciuto dalle persone di qualunque nazionalità. Questa è una rivoluzione copernicana ha favorito le co-produzioni internazionali. Ora davanti a noi c’è una prateria di occasioni. Quello che dobbiamo fare è andare a conquistarle.