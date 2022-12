Titanic, tramite un’analisi forense James Cameron ha dimostrato perché Jack doveva morire

News Cinema

James Cameron ha voluto mettere a tacere una volta per tutte le teorie dei fan: in molti sostengono che Jack avrebbe potuto unirsi a Rose su quella zattera di fortuna, ma il regista ha spiegato perché non è così.

James Cameron è stufo della teoria dei fan propinata ad oltranza da ormai 25 anni. In molti sostengono che Kate e Jack in Titanic avrebbero potuto dividere la zattera e sopravvivere entrambi. E invece, a detta del regista, Jack doveva morire e ha trovato un modo per provarlo avvalendosi della scienza. L’iconico film drammatico trae spunto dalla storia vera del transatlantico salpato nel 1912 per raggiungere l’America. Un attimo di distrazione, l’iceberg che nelle profondità dell’oceano nasconde la sua gigantesca forma, la tragedia dei morti in mare. E, nel mezzo, una storia d’amore colata a picco esattamente come quella nave gigantesca. Jack e Rose hanno dovuto dirsi addio, nonostante ce l’avessero fatta a tuffarsi in acqua.



Titanic, James Cameron vuole provare perché Jack doveva morire

Sono trascorsi 25 anni dall’uscita del film e, ancora oggi, gli spettatori non si danno pace. L’idea più popolare è che Rose avrebbe potuto far posto a Jack, così entrambi avrebbero messo in salvo la propria vita. Invece, a detta di James Cameron, doveva andare così e c’è un motivo scientifico. Si tratta di una delle scene più dibattute degli ultimi anni di cinema: Jack salva la sua Rose, spingendola su un grosso pezzo di legno galleggiante in mare. Lui l’accompagna, ma restando in acqua e lentamente muore di ipotermia. Dopo anni di teorie, James Cameron ha dichiarato di aver condotto uno studio scientifico che dimostra perché la zattera non poteva ospitare due persone. Al Toronto Sun, come riporta EW, il regista ha spiegato:

Abbiamo condotto uno studio scientifico per porre fine a tutta questa faccenda una volta per tutte e dire le cose come stanno. Da allora abbiamo svolto un'analisi forense approfondita con un esperto di ipotermia che ha riprodotto la zattera del film e faremo un piccolo speciale su questo che uscirà a febbraio. Abbiamo preso due stuntman che avevano la stessa massa corporea di Kate e Leo e li abbiamo ricoperti di sensori dentro e fuori. Li abbiamo collocati in acqua ghiacciata e testati per valutare la possibilità di sopravvivenza per entrambi attraverso una varietà di modi. E la risposta è questa: non c’era modo di salvare entrambi. Solo uno poteva sopravvivere.

Lo speciale menzionato dal regista va in onda su National Geographic in occasione del restauro in 4K di Titanic che arriva nelle sale durante il weekend di San Valentino 2023. E se avesse salvato Jack al posto di Rose? La risposta di James Cameron non è tardata ad arrivare e si lega strettamente all’influenza del dramma alla Romeo e Giulietta:

No, Jack doveva morire. È come Romeo e Giulietta. È un film sull’amore, sul sacrificio e sulla mortalità. L’amore si misura dal sacrificio.