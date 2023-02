Titanic primo al boxoffice italiano del weekend per il 25° anniversario

News Cinema

A 25 anni dall'uscita, Titanic è tornato in sala e ha vinto facilmente la battaglia al botteghino italiano del weekend. Lo seguono Gli spiriti dell'isola e Magic Mike - The Last Dance.

Mentre il suo Avatar: La via dell'acqua ancora si aggira nel boxoffice italiano del weekend (è sesto, ormai con 44.230.000 euro), James Cameron è di nuovo in vetta con la riedizione di Titanic per il suo 25° anniversario: il film è partito qui con 820.500 euro in quattro giorni, mentre nel mondo questa nuova uscita veleggia sui 22.500.000 di dollari. Non che alla storia di Jack e Rose servano questi soldi per andare in pari, ma a parte gli scherzi un risultato del genere conferma l'affetto che lega il pubblico a questo lungometraggio.

Slitta al secondo posto Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh, con Colin Farrell e Brendan Gleeson: sono nove le candidature all'Oscar 2023 per questa storia che continua a divertire e anche a spiazzare gli spettatori, scovando veri sentimenti dietro il grottesco della vita quotidiana. A questo giro il film registra 403.500 euro, per un totale italiano di 1.303.300. Nel mondo l'opera sta per sfiorare i 40 milioni di dollari, a fronte di un budget sotto i 20.

Entra in terza posizione con quasi 300.000 euro l'ultimo atto della trilogia interpretata da Channing Tatum, qui di nuovo diretto da Steven Soderbergh in Magic Mike - The Last Dance. La storia vede l'ex-spogliarellista Mike cercare di rialzarsi dopo un affare fallito, accettando una proposta di lavoro dalla ricca Maxandra (Salma Hayek).