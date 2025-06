Titanic, Paul Rudd ha convinto Leonardo DiCaprio a accettare il ruolo che gli ha cambiato la vita

News Cinema

In che senso Paul Rudd ha aiutato Leonardo DiCaprio ad approdare su Titanic? Il divo ha lanciato la propria carriera grazie al cult diretto da James Cameron e al ruolo di Jack Dawson. In pochi sanno, però, che esiste un sorprendente legame tra la star di Ant-Man e Titanic.

Chi avrebbe mai pensato che Ant-Man avrebbe contribuito a rendere Titanic uno dei più grandi film di tutti i tempi? Proprio così: Paul Rudd ha avuto un ruolo decisivo nel convincere Leonardo DiCaprio a puntare al film di James Cameron e passare alla storia come Jack Dawson. La romantica storia d'amore tra Jack e Rose (Kate Winslet) è una delle più famose di tutti i tempi e il drammatico racconto del tragico destino della "nave inaffondabile" ha trasformato il blockbuster in un classico senza tempo.

La spettacolarità della messa in scena e il cast hanno giocato un ruolo cruciale nel determinare il successo di Titanic. Riuscite a immaginare qualcuno di diverso da Leonardo DiCaprio, su quella nave? Oggi è impensabile. Il film ha ottenuto 14 nomination agli Oscar e ne ha vinti 11: il maggior numero di statuette mai vinte da un singolo film. Ha lasciato un'eredità cinematografica che continua a risuonare tra i fan di tutto il mondo... ma cosa c'entra in tutto questo Paul Rudd? In che modo ha contribuito a plasmare la risonanza di Titanic?

Una dritta da Ant-Man: Paul Rudd spinse Leonardo DiCaprio verso il Titanic

Negli Anni Novanta, Leonardo DiCaprio si era fatto conoscere grazie alle ottime interpretazioni in film come Buon compleanno Mr. Grape (1993), Voglia di ricominciare (1993) e Romeo + Giulietta (1996). Era sulla buona strada per la celebrità e Titanic lo catapultò nella stratosfera. Il colpaccio, in parte, andò in porto grazie ad una conversazione con Paul Rudd.

Nel 2020 la star Marvel, ospite del Graham Norton Show, ha svelato con grande modestia di aver forse influenzato DiCaprio nella scelta del ruolo di Jack. I due divi si conoscevano, avevano recitato insieme in Romeo + Giulietta di Baz Luhrmann (Rudd ha interpretato Paride).

Siamo andati tutti in un bar… Stavo andando lì con Leo e lui mi ha detto: "Mi hanno appena offerto questo film ed è un film importante".

Quando Leo ha svelato che si trattava di Titanic, Rudd ha reagito con stupore. "Ne abbiamo parlato e lui ha detto 'Oh, non so cosa farò'. Ricordo di avergli detto: 'Dovresti farlo'." Il padre di Paul Rudd, a quanto pare, era un appassionato esperto del Titanic e questo ha incentivato l'attore ad incoraggiare il giovane collega ad accettare. Sebbene non rivendichi il merito di aver ispirato Leo, il volto di Scott Lang non esclude di aver contribuito ad persuadere DiCaprio a dire sì a James Cameron e al personaggio che gli ha cambiato la vita.

Il padre di Paul Rudd era un esperto del Titanic

Paul Rudd, si accennava, ha un legame profondo con la nave più famosa della storia. Nella stessa intervista con Graham Norton, l'attore ha accennato a come abbia acquisito una massiccia conoscenza del Titanic grazie a suo padre, che era un esperto in materia. Michael Rudd, infatti, era un rinomato storico specializzato nella storia del Titanic. Era membro della Titanic Historical Society e teneva conferenze e visite guidate sull'argomento.

Pertanto, l'attore di Ant-Man finiva regolarmente per essere coinvolto in discussioni sul destino nefasto dell'imbarcazione. Sembra quasi un segno del destino che Leonardo DiCaprio abbia confidato proprio a lui di aver ricevuto un'offerta per recitare nel film che avrebbe raccontato quella terribile storia.

Chi altro ha fatto il provino per il ruolo di Jack Dawson in Titanic?

Il Jack Dawson di Leonardo DiCaprio è iconico e intoccabile, ma l'attore non era l'unico in lizza per Titanic. Diversi colleghi volevano recitare nel film. A quanto pare, Matthew McConaughey fece un provino per il ruolo e, dopo un incontro con James Cameron , credette addirittura di averlo superato. Anche Brad Pitt fu preso in considerazione e la sua storica ex fidanzata Jennifer Aniston era tra le candidate per interpretare la parte di Rose.

Tom Cruise era un altro papabile Jack, ma le sue richieste economiche si rivelarono troppo elevate per la produzione. Persino a Johnny Depp fu offerto il ruolo, ma l'attore ammise di non essere riuscito a finire di leggere la sceneggiatura e, alla fine, rifiutò. Christian Bale provò a ottenere la parte principale, ma fu scartato. James Cameron non voleva ingaggiare due attori britannici per interpretare personaggi americani e aveva già fatto un'eccezione con Kate Winslet. Completano la lista dei quasi-Jack gli attori River Phoenix, Ethan Hawke, Macaulay Culkin, Billy Crudup e Chris O'Donnell.

È allettante immaginare come sarebbe stato Titanic con uno qualsiasi di questi ottimi artisti, ma è altrettanto difficile contestare la supremazia di Leonardo DiCaprio, che ha contribuito a trasfor mare il film in un fenomeno culturale di vastissima portata.