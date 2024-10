Marty Supreme: Timothée Chalamet con baffi e brillantina nelle prime foto del film di Josh Safdie

News Cinema

Con i baffi, gli occhialetti e la brillantina, Timothée Chalamet è quasi irriconoscibile nelle prime due foto dal set di Marty Supreme, il film di Josh Safdie sul campione di ping pong Martin Reisman.

È un Timothée Chalamet decisamente diverso dal solito quello che vediamo e ammiriamo nelle prime fotografie di Marty Supreme, il film diretto da Josh Safdie senza il fratello Benny. Il regista ha già lavorato in solitaria, ma questa è la prima volta dopo lo scioglimento del duo a cui dobbiamo opere straordinarie, ad esempio Diamanti grezzi. Tornando a Marty Supreme, le immagini non aggiungono particolari informazioni a quel poco di cui eravamo già a conoscenza.

Marty Supreme: cosa sappiamo del film

Ma cosa sappiamo esattamente di Marty Supreme? Solo che è un biopic dedicato al campione di ping pong Marty Reisman, che era soprannominato Supreme. Probabilmente il punto di partenza del film è l'autobiografia "The Money Player: The Confessions of America's Greatest Table Tennis Champion and Hustler", in cui lo sportivo ha raccontato la sua vita e la sua carriera.

Nato nel 1930, Marty Reisman ha cominciato a giocare a Ping pong quando aveva 12 anni e viveva a New York nel Lower East Side, all'epoca decisamente meno cool e modaiolo di adesso. Grazie alla sua abilità ha riportato diverse vittorie nei campionati mondiali, risultando imbattuto nel 1958, 1960 e 1997.

Probabilmente Marty Supreme si concentrerà sull'ascesa di Reisman, ma non possiamo esserne sicuri. Chalamet è anche produttore insieme a Josh Safdie, che ha scritto la sceneggiatura con Ronald Bronstein, suo abituale collaboratore. Il film è targato A24 e il fatto che siano state diffuse delle foto significa che tutto sta procedendo per il meglio.

Ricordiamo infine che, accanto a Chalamet, recitano Gwyneth Paltrow, Odessa A' Zion, Penn Jillette e Tyler the Creator. L'ipotetica data di uscita di Marty Supreme non è stata rivelata.

Marty Supreme: le foto di Timothée Chalamet

Le 2 foto (una è quella dell'articolo) di Timothée Chalamet in Marty Supreme confermano l'ambientazione negli anni '50 e sottolineano la magrezza dell'attore, che potrebbe comunque aver perso qualche chilo per il film. Timothée ha i capelli pettinati all'indietro, i baffi e un paio di occhiali tondi. Le sopracciglia sono più folte del solito e l'abbigliamento non è esattamente da macho. Chalamet indossa infatti una camicia gialla a maniche corte e un gilet blu che lo rendono un pochino nerd. A dirla tutta, si nota una certa qual somiglianza con Jack Jack, il topolino magro di Cenerentola (e che Tim non ce ne voglia).