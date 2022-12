Timothée Chalamet: da Zendaya gli auguri di compleanno più affettuosi

News Cinema

Timothée Chalamet ha compiuto 27 anni e da Zendaya, sua compagna di set in Dune e anche in Dune 2, sono arrivati gli auguri più teneri su Instagram.

A 27 anni Timothée Chalamet è già uno degli artisti più richiesti di Hollywood e dintorni, un'icona della moda maschile, un sex symbol per le giovanissime, l'attore feticcio di un rinomato regista italiano e, a quanto pare, un ottimo compagno di set. Quest'ultima qualità è stata notata da molte persone, in primis Zendaya, che ha recitato con Tim in Dune e Dune 2. E proprio Zendaya ha voluto fare gli auguri di compleanno al protagonista di Bones and All in maniera davvero carina.

Timothée Chalamet e Zendaya sono grandi amici, e se l'attrice e cantante ha voluto augurare buon compleanno all'attore sui social, significa che gli vuole un mondo di bene, perché ultimamente è stata piuttosto lontana da Instagram, Twitter, eccetera. Le sole foto postate erano quelle dei suoi favolosi outfit, che l'hanno portata a conquistarsi il titolo di icona fashion numero 1 dell'anno.

Gli auguri di Zendaya a Timothée Chalamet con una foto

Zandaya ha fatto gli auguri a Chalamet con una Instagram Story, condividendo una foto scattata in occasione di un servizio giornalistico per la promozione di Dune. Ovviamente si trattava di un momento di pausa, come si capisce anche dalla presenza del truccatore. Dietro a Zendaya, che ha un abito arancione ed è intenta a sistemare due bracciali, nello scatto si vede Timothée che se la ride di gusto. Sulla Storia Zendaya ha voluto scrivere: "Buon compleanno a questo ragazzino". L’attore, dal canto suo, ha postato una fotografia di quando era bambino, scrivendo semplicemente il numero 27 seguito da un emoticon.

Non è la prima volta che Zendaya fa gli auguri su Instagram a una persona a cui tiene. Per il compleanno del fidanzato Tom Holland, incontrato grazie alla nuova saga di Spider-Man, aveva pubblicato una foto in bianco e nero nella quale la sua dolce metà la abbracciava teneramente.

Ricordiamo che Dune 2 uscirà nel corso del 2023, sempre diretto da Denis Villeneuve.