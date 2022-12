Dune 2, concluse ufficialmente le riprese: lo scatto dietro le quinte di Timothée Chalamet

News Cinema

L'attore protagonista ha condiviso una nuova fotografia dal backstage di Dune: Parte II, annunciando di aver terminato le riprese del sequel.

Timothée Chalamet ha condiviso un altro momento speciale da dietro le quinte di Dune: Parte Due. Il film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve e tratto dall’omonimo romanzo di Frank Herbert ha ufficialmente concluso le riprese. A testimoniarlo è uno scatto dal backstage condiviso prontamente dall’attore via Instagram. Il primo capitolo di Dune è arrivato al cinema nel 2021 e ha immediatamente conquistato pubblico e critica. Il rinnovo da parte di Warner Bros. è stato quasi immediato. Il regista, sin da principio, ha pensato di dividere il romanzo di Frank Herbert in due parti. Il suo adattamento cinematografico è quindi composto da un primo volume uscito nel 2021, mentre il secondo dovrebbe arrivare tra non molto, considerando che le riprese sono ufficialmente terminate.



Timothée Chalamet annuncia la fine delle riprese di Dune 2: la foto testimonianza

Il sequel di Dune riporterà Paul Atreides al cinema. Interpretato da Timothée Chalamet, il ragazzo ha una grande responsabilità sulle spalle, ma la sua avventura è destinata a continuare ora che ha incontrato i Fremen nei deserti di Arrakis. Intanto l’attore protagonista ha condiviso uno scatto dietro le quinte, prontamente mostrato sui social, in cui sorride felice in compagnia di suo padre. Timothée Chalamet sfoggia un sorriso radioso, indossa un berretto ma è a petto nudo. Alle sue spalle si staglia il deserto. Non è chiara la location, ma come riporta ScreenRant è probabile che il cast sia ancora fermo ad Abu Dhabi, raggiunta a novembre per girare alcune scene di Dune: Parte II. Partite ufficialmente cinque mesi fa, le riprese sembrano essersi concluse in fretta. Nello scatto in questione, Timothée Chalamet non indossa abiti come Paul Atreides, ma si gode la compagnia di suo padre.

Denis Villeneuve ha visionato la produzione del secondo capitolo di Dune, così come la sceneggiatura scritta a più mani con Jon Spaihts ed Eric Roth. Il sequel è atteso nelle sale cinematografiche nel corso del 2023 e riporterà alcuni volti ben noti al pubblico come Zendaya che interpreta Chani, Rebecca Ferguson che interpreta Lady Jessica (madre di Paul) e anche Javier Bardem come Stilgar. Ma il cast si amplia e ha inglobato delle novità interessanti come Florence Pugh, che interpreterà la principessa Irulan, e Austin Butler, a cui è stato assegnato il personaggio di Feyd-Rautha.