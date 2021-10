Time is Up: intervista video a Benjamin Mascolo, esordiente al cinema

News Cinema

Un cantante molto amato, e ora un attore insieme alla sua fidanzata, e futura moglie, Bella Thorne. Video intervista a Benjamin Mascolo, insieme alla regista Elisa Amoroso di Time is Up, un melò romantico young adult tutto italiano, anche se girato in inglese, al cinema per tre giorni e poi su Amazon Prime Video.

Un melodramma romantico, fra i sobborghi americani e una Roma da mozzare il fiato. Time is Up è una produzione italiana, curata da Lotus con Rai Cinema, girata in inglese, opera prima per la star della musica italiana pop, Benjamin Mascolo, insieme alla sua fidanzata, e futura moglie, Bella Thorne, una delle attrici più amate, a livello globale, dal pubblico young adult. Esordio nella recitaizone per Benj, che ci racconta questa esperienza particolare, in cui recita in un perfetto inglese, diretto da Elisa Amoruso.

Time is Up è stato presentato in anteprima come evento speciale ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. In sala per tre giorni, fino al 27 ottobre, distribuito da 01, prossimamente sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Video intervista a Benjamin Mascolo e la regista Elisa Amoruso