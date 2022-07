TikTok, l'intrattenimento in rampa di lancio nell'era dei social

News Cinema

A Ciné Giornate di Cinema di Riccione ha fatto l'ingresso nella società del grande schermo TikTok, che ha tenuto incontri e raccontato la piattaforma più amata dai giovanissimi. Ve la raccontiamo in questa intervista video.

Ingresso in società per TikTok, che è sempre più vicina all'industria del cinema ed è stato fra i protagonisti di molti appuntamenti e incontri a Ciné, Giornate di Cinema di Riccione. come Entertainment Partner.

Ci racconta in questa video intervista le caratteristiche della piattaforma, i legami con il grande schermo e le potenzialità sempre più espresse Giuseppe Suma, Head of Media Entertainment, Global Business Solutions, TikTok Italia