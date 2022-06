Thunderbolts, si sblocca il film Marvel con la scelta di un regista

News Cinema

I Marvel Studios hanno scelto il regista che si occuperà di Thunderbolts, che addirittura si girerà già quest'estate. Mistero su chi sarà nel cast.

Il progetto del film Thunderbolts dei Marvel Studios è uno dei tasselli più misteriosi del Marvel Cinematic Universe, ma forse l'attesa giunge al termine: Deadline ha infatti rilevato che Kevin Feige ha scelto il regista che si occuperà di portare in scena la sceneggiatura scritta dall'Eric Pearson di Black Widow. Si tratta di Jake Schreier, e le riprese dovrebbero partire molto presto... Leggi anche Ms. Marvel, la nuova serie Marvel per Disney+ raccontata da autori e attori

Thunderbolts, cosa si sa del film dei Marvel Studios

Thunderbolts sarà l'adattamento del fumetto omonimo Marvel, tenuto a battesimo nel 1997: si tratta di un gruppo di supercriminali del mondo marveliano, filosoficamente vicino alla Suicide Squad della DC Comics. La sua formazione è cambiata nel corso degli anni, e al momento non si sa quale possa essere quella assemblata da Eric Pearson nel suo copione, anche se in rete si spera che, basandosi sugli attori sotto contratto con i Marvel Studios, possa comparire qualcuno tra la Yelena di Florence Pugh, il Barone Zemo di Daniel Brühl, l'Abominio di Tim Roth, la Taskmaster di Olga Kurylenko, il Winter Soldier di Sebastian Stan o lo U. S. Agent di Wyatt Russell. Non che i citati siano esattamente "supercriminali", ma i fan tenuti a bocca asciutta navigano comprensibilmente nel buio. Jake Schreier è un regista con una lunga esperienza di video musicali, attivo anche al cinema (Robot & Frank e Città di carta) e in tv (Brand New Cherry Flavor e l'imminente serie Netflix Beef).

Le riprese dovrebbero iniziare addirittura già in estate, quindi a stretto giro dovremmo sapere qualcosa di più, dando per scontata un'uscita del film a questo punto nell'arco del 2023.